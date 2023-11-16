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6 أشياء لا يفضل شراؤها مستعملة.. لحمايتك وحماية أسرتك

11/16/2023 4:34:14 AM
(MENAFN- Youm7) يفضل البعض بين الحين والآخر تجديد أثاث منزله أو مكونات سيارته وقد يرتكب بعض الأخطاء عند استعارة بعض المنتجات والمقتنيات من أصدقائه أو أحد أقاربه، والتى تتسبب له فى مشاكل عديدة فيما بعد، ولهذا نستعرض فى التقرير، مقتنيات وقطع أثاث مستعملة يفضل عدم استعارتها، وفقاً لما نشره موقع "inspiredbyinsiders".

قطع أثاث ومقتنيات لا يفضل استعارتها

أثاث الأطفال

تعد أسرٌة وأثاث الأطفال من أكثر الأشياء التي يفضل تجنب استعارتها، وذلك نظرا لأنها قد تكون محملة بالحشرات، أو ينقصها شيء في أثاثها كالملة، أو أحد الأضلاع، أما باقي مستلزمات الأطفال، فقد تكون محملة بالبكتيريا والأمراض التي قد تؤذي طفلك.


اثاث الأطفال
الملابس الداخلية وملابس السباحة

تعتبر ملابس السباحة المستعملة سيئة بنفس القدر الملابس الداخلية المستعملة، حيث يتم ارتداؤهما لساعات متواصلة ويكونان عرضة لتجمع البكتيريا، نظرا لأنه ليس من المفترض غسل ملابس السباحة بالماء الساخن أو تعريضها لحرارة المجفف أو المبيض، فمن غير الصحي تماما ارتداء ملابس كانت مملوكة لشخص آخر في البداية.


الملابس الداخلية


الأحذية

من الرائع شراء الأحذية المميزة، ذات الماركات العالمية المعروفة بجودتها، لكن استعارة الأحذية المستعملة حيث قد تكون أقدام المالكين السابقين تحمل مرضاً معدى .


الاحذية المستعملة


المراتب والفراش

من المعروف أن المراتب والوسائد تجمع خلايا الجلد ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار وجميع أنواع البكتيريا السيئة، ناهيك عن بق الفراش، الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هو غسلها بماء ساخن مع استخدام مبيض، وهي عملية لا يمكن اتباعها مع المراتب، لذا تخطي الأشياء المستعملة، واشتري أخرى جديدة بدلاً من ذلك.


مراتب أواني الطبخ غير لاصقة

مع مرور الوقت، تتحلل الطلاءات غير اللاصقة ويمكن أن تطلق مركبات مسرطنة، ثم تدخل هذه المواد إلى طعامك، حيث تشكل خطرا على الصحة.


أواني غير لاصقة








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