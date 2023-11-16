6 أشياء لا يفضل شراؤها مستعملة.. لحمايتك وحماية أسرتك

(MENAFN
- Youm7) يفضل البعض بين الحين والآخر تجديد أثاث منزله أو مكونات سيارته وقد يرتكب بعض الأخطاء عند استعارة بعض المنتجات والمقتنيات من أصدقائه أو أحد أقاربه، والتى تتسبب له فى مشاكل عديدة فيما بعد، ولهذا نستعرض فى التقرير، مقتنيات وقطع أثاث مستعملة يفضل عدم استعارتها، وفقاً لما نشره موقع "inspiredbyinsiders".
قطع أثاث ومقتنيات لا يفضل استعارتها
أثاث الأطفال
تعد أسرٌة وأثاث الأطفال من أكثر الأشياء التي يفضل تجنب استعارتها، وذلك نظرا لأنها قد تكون محملة بالحشرات، أو ينقصها شيء في أثاثها كالملة، أو أحد الأضلاع، أما باقي مستلزمات الأطفال، فقد تكون محملة بالبكتيريا والأمراض التي قد تؤذي طفلك.
اثاث الأطفال
الملابس الداخلية وملابس السباحة
تعتبر ملابس السباحة المستعملة سيئة بنفس القدر الملابس الداخلية المستعملة، حيث يتم ارتداؤهما لساعات متواصلة ويكونان عرضة لتجمع البكتيريا، نظرا لأنه ليس من المفترض غسل ملابس السباحة بالماء الساخن أو تعريضها لحرارة المجفف أو المبيض، فمن غير الصحي تماما ارتداء ملابس كانت مملوكة لشخص آخر في البداية.
الملابس الداخلية
الأحذية
من الرائع شراء الأحذية المميزة، ذات الماركات العالمية المعروفة بجودتها، لكن استعارة الأحذية المستعملة حيث قد تكون أقدام المالكين السابقين تحمل مرضاً معدى .
الاحذية المستعملة
المراتب والفراش
من المعروف أن المراتب والوسائد تجمع خلايا الجلد ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار وجميع أنواع البكتيريا السيئة، ناهيك عن بق الفراش، الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هو غسلها بماء ساخن مع استخدام مبيض، وهي عملية لا يمكن اتباعها مع المراتب، لذا تخطي الأشياء المستعملة، واشتري أخرى جديدة بدلاً من ذلك.
مراتب أواني الطبخ غير لاصقة
مع مرور الوقت، تتحلل الطلاءات غير اللاصقة ويمكن أن تطلق مركبات مسرطنة، ثم تدخل هذه المواد إلى طعامك، حيث تشكل خطرا على الصحة.
أواني غير لاصقة
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