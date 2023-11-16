أبرز تريندات طلاء الأظافر موضة شتاء 2024.. منها فرنش أسود والمعدنى

MENAFN - Youm7) فن طلاء الأظافر هو من أكثر الأشياء الجمالية التي تلجأ إليها الكثيرات كطريقة بسيطة ظاهرية لإضافة المزيد من الجمال والتألق لشكل اليدين، وفي أسابيع الموضة الفترة الماضية ظهرت أفكار وطرق مختلفة لبعض تصميمات وألوان طلاء الأظافر، حيث ظهرت اتجاهات الموضة لربيع وشتاء 2024 ، وكان أبرزها "البرتقالي الجليدي" المنعش، والأبيض اللؤلؤي، ولهذا نستعرض فى التقرير بعض الأفكار المميزة التي يمكن تنفيذها للحصول على على أظافر لامعة ومتألقة وفقا لما نشره موقع "instyle".

موضة 2024 الأظافر المعدنية

الأظافر المعدنية

موضة من الربيع الماضي، ولكن هذا العام لم يتم طلاء الأظافر بالكامل بلون معدني، سواء ذهبي أو فضي، بل يتم تصميم طلاء الأظافر بطريقة الفرنش، حيث يتم طلاء طبقة شفافة في الظفر بأكمله، وجعل أطراف الأظافر بألوان معدنية وهى موضة ربيع وشتاء العام المقبل.

الاظافر المعدنية فرنش وسطى

لن تخرج الطريقة الفرنسية أبداً عن الموضة، ولكن من الممتع رؤية اللمسات الحديثة على المظهر التقليدي، حيث تم استبدال الخط الطرفي الأبيض بخط بلون الباستيل وسط الظفر.

الفرنش الوسطى ملصقات كريستال

يتم استخدام الملصقات الكريستالية للحصول على مظهر مميز وهى إطلالة مستوحاة من حوريات البحر، فيمكن تزيين ظفر واحد بأكمله، أو وضع واحدة في طرفه، أو حتى وضع المزيد في قلب الظفر.

ملصقات كريستال البرتقالي الجليدي

لقد كانت ألوان الباستيل موضة العام الماضي ولكن لم يتبق منها هذا العام إلا اللون البرتقالي، والذي أطلق عليه البرتقالي الجليدي والمتوقع انتشاره العام المقبل.

البرتقالي الجليدي الأشكال الهندسية

لقد كانت المثلثات والموجات عنصراً أساسيا في تصميم الأظافر على مدى السنوات القليلة الماضية، والآن نشهد عودة إلى الأشكال الهندسية.

الاشكال الهندسية فرنش أسود

لم يكن فرنش بطريقته العادية موضة مثل طوال السنوات الماضية، ولكن أصبح استخدام الألوان واحدة من الطرق التي تزين بها الأظافر، ولكن هذا العام لم تكن الألوان المبهجة هي المستخدمة، بل أصبح فرنش اللون الأسود موضة لربيع 2024.

فرنش أسود



