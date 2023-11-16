أبرز تريندات طلاء الأظافر موضة شتاء 2024.. منها فرنش أسود والمعدنى

(MENAFN
- Youm7) فن طلاء الأظافر هو من أكثر الأشياء الجمالية التي تلجأ إليها الكثيرات كطريقة بسيطة ظاهرية لإضافة المزيد من الجمال والتألق لشكل اليدين، وفي أسابيع الموضة الفترة الماضية ظهرت أفكار وطرق مختلفة لبعض تصميمات وألوان طلاء الأظافر، حيث ظهرت اتجاهات الموضة لربيع وشتاء 2024 ، وكان أبرزها "البرتقالي الجليدي" المنعش، والأبيض اللؤلؤي، ولهذا نستعرض فى التقرير بعض الأفكار المميزة التي يمكن تنفيذها للحصول على على أظافر لامعة ومتألقة وفقا لما نشره موقع "instyle".
موضة 2024 الأظافر المعدنية
الأظافر المعدنية
موضة من الربيع الماضي، ولكن هذا العام لم يتم طلاء الأظافر بالكامل بلون معدني، سواء ذهبي أو فضي، بل يتم تصميم طلاء الأظافر بطريقة الفرنش، حيث يتم طلاء طبقة شفافة في الظفر بأكمله، وجعل أطراف الأظافر بألوان معدنية وهى موضة ربيع وشتاء العام المقبل.
الاظافر المعدنية فرنش وسطى
لن تخرج الطريقة الفرنسية أبداً عن الموضة، ولكن من الممتع رؤية اللمسات الحديثة على المظهر التقليدي، حيث تم استبدال الخط الطرفي الأبيض بخط بلون الباستيل وسط الظفر.
الفرنش الوسطى ملصقات كريستال
يتم استخدام الملصقات الكريستالية للحصول على مظهر مميز وهى إطلالة مستوحاة من حوريات البحر، فيمكن تزيين ظفر واحد بأكمله، أو وضع واحدة في طرفه، أو حتى وضع المزيد في قلب الظفر.
ملصقات كريستال البرتقالي الجليدي
لقد كانت ألوان الباستيل موضة العام الماضي ولكن لم يتبق منها هذا العام إلا اللون البرتقالي، والذي أطلق عليه البرتقالي الجليدي والمتوقع انتشاره العام المقبل.
البرتقالي الجليدي الأشكال الهندسية
لقد كانت المثلثات والموجات عنصراً أساسيا في تصميم الأظافر على مدى السنوات القليلة الماضية، والآن نشهد عودة إلى الأشكال الهندسية.
الاشكال الهندسية فرنش أسود
لم يكن فرنش بطريقته العادية موضة مثل طوال السنوات الماضية، ولكن أصبح استخدام الألوان واحدة من الطرق التي تزين بها الأظافر، ولكن هذا العام لم تكن الألوان المبهجة هي المستخدمة، بل أصبح فرنش اللون الأسود موضة لربيع 2024.
فرنش أسود
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