اليوم العالمى للتسامح.. 6 أبراج تفتح دائماً صفحة جديدة مع من أساء إليهم

MENAFN - Youm7) يتسم بعض الأشخاص بقدرتهم على التسامح وفتح صفحة جديدة من أساءوا إليهم، وذلك لطيبة قلوبهم، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، بمناسبة اليوم العالمى للتسامح، وفقاً لما ذكره موقعastrotalk.







اليوم العالمى للتسامح.. أبراج تستطيع مسامحة الآخرينبرج الحوت

يُعرف مولود برج الحو بطبيعته الرحيمة وقدرته على فهم آلام الآخرين، كما يستطيع أن يغفر لأى شخص تسبب فى إيذائه ويفتح صفحة جديدة معه ويعطيه فرصة ثانية ليثبت حسن نواياه.

فتح صفحة جديدة





برج الميزان

يقدر برج الميزان الانسجام والتوازن فى العلاقات، كما أنه صانع سلام بطبيعته ويعمل طوال الوقت على تحقيق العدل بين الناس، كما يتسم بالتسامح لذلك يغفر لمن أساء إليه يوماً ما.

التجاوز عن الإساءة





برج القوس

يتسم مولود برج القوس بتفاؤله الدائم وحبه الشديد للخير، وقدرته على منح الآخرين فرصة ثانية طوال الوقت، مهما تمادوا فى الإساءة له.

مسامحة الآخرين





برج السرطان

يهتم مولود برج السرطان بشدة بعلاقاته الاجتماعية، ويحرص على تقويتها وإعطائها الأولوية فى حياته، لذلك يغفر لمن أساء إليه ويفتح معه صفحة جديدة في سبيل تقوية علاقته به .





برج الجوزاء

يتسم مولود برج الجوزاء بالفضول والحرص على التواصل مع الآخرين، كما أنه يؤمن بقدرة الحوار على حل النزاعات وإصلاح العلاقات، ويتصف أيضاً بالتسامح، لذلك يحرص على التحدث مع من أساء إليه ليفهم منه سبب ما فعله ويفتح معه صفحة جديدة مرة أخرى.





برج الحمل

يُعرف مولود برج الحمل بشجاعته وقدرته على التسامح والمضى قدمًا بمرونة، لأنه يحرص طوال الوقت على التخلص من أى طاقة سلبية بداخله لذلك لا يحب أن يحمل أى ضغينة تجاه أى شخص.