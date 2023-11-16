اليوم العالمى للتسامح.. 6 أبراج تفتح دائماً صفحة جديدة مع من أساء إليهم

(MENAFN
- Youm7) يتسم بعض الأشخاص بقدرتهم على التسامح وفتح صفحة جديدة من أساءوا إليهم، وذلك لطيبة قلوبهم، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، بمناسبة اليوم العالمى للتسامح، وفقاً لما ذكره موقع
astrotalk.
اليوم العالمى للتسامح.. أبراج تستطيع مسامحة الآخرين
برج الحوت
يُعرف مولود برج الحو بطبيعته الرحيمة وقدرته على فهم آلام الآخرين، كما يستطيع أن يغفر لأى شخص تسبب فى إيذائه ويفتح صفحة جديدة معه ويعطيه فرصة ثانية ليثبت حسن نواياه.
فتح صفحة جديدة
برج الميزان
يقدر برج الميزان الانسجام والتوازن فى العلاقات، كما أنه صانع سلام بطبيعته ويعمل طوال الوقت على تحقيق العدل بين الناس، كما يتسم بالتسامح لذلك يغفر لمن أساء إليه يوماً ما.
التجاوز عن الإساءة
برج القوس
يتسم مولود برج القوس بتفاؤله الدائم وحبه الشديد للخير، وقدرته على منح الآخرين فرصة ثانية طوال الوقت، مهما تمادوا فى الإساءة له.
مسامحة الآخرين
برج السرطان
يهتم مولود برج السرطان بشدة بعلاقاته الاجتماعية، ويحرص على تقويتها وإعطائها الأولوية فى حياته، لذلك يغفر لمن أساء إليه ويفتح معه صفحة جديدة في سبيل تقوية علاقته به .
برج الجوزاء
يتسم مولود برج الجوزاء بالفضول والحرص على التواصل مع الآخرين، كما أنه يؤمن بقدرة الحوار على حل النزاعات وإصلاح العلاقات، ويتصف أيضاً بالتسامح، لذلك يحرص على التحدث مع من أساء إليه ليفهم منه سبب ما فعله ويفتح معه صفحة جديدة مرة أخرى.
برج الحمل
يُعرف مولود برج الحمل بشجاعته وقدرته على التسامح والمضى قدمًا بمرونة، لأنه يحرص طوال الوقت على التخلص من أى طاقة سلبية بداخله لذلك لا يحب أن يحمل أى ضغينة تجاه أى شخص.
MENAFN16112023000132011024ID1107437077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.