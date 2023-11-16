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65 لقاء ثنائيا لأعضاء التصديرى للصناعات الكيماوية فى معرض التجارة البينية

11/16/2023 4:34:11 AM
(MENAFN- Youm7) كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نجاح المجلس في تنظيم أكثر من 65 لقاء ثنائيا مع عدد من المشترين الأجانب من عدة دول أفريقية مشاركة بالمعرض الافريقي للتجارة البينية لشراء مستلزمات إنتاج ومواد وسيطة ومنتجات نهائية
من الشركات الأعضاء بالمجلس .



وأضاف أنه جاري استكمال اللقاءات الثانية بشكل افتراضي عبر التطبيقات الإليكترونية المختلفة لمتابعة تنسيق الأعمال خلال الفترة القادمة.



وأوضح أن هذا يأتى في إطار سعي المجلس الدائم لدعم اعضائه حيث تم تنفيذ عدة لقاءات ثنائية متنوعة بموقع المجلس بالجناح المصري على هامش فاعليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية وتنوعت اللقاءات بين مشترين لعدة منتجات من منتجات الاسمدة وكيماويات عضوية وغير عضوية ومتنوعة ومنظفات وغيرها من مواد وسيطة ومنتجات نهائية.



بذكر أنه أنعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 15 من نوفمبر الجارى بمركز مصر الدولي للمؤتمرات.












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