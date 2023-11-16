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التخطيط القومى يتفتح باب التقدم لدراسة ماجستير المتابعة والتقييم للعام 2023/2024

11/16/2023 4:34:11 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن معهد التخطيط القوم ى
فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة فى برنامج الماجستير المهني فى "المتابعة والتقييم" المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للعام الأكاديمى 2023/2024، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من جامعة أو معهد عالي معتمد.



وفي هذا الإطار أوضح أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن برنامج الماجستير المهني يعد من أهم البرامج العلمية المطروحة في مصر والمنطقة العربية ذات العلاقة بالمتابعة والتقييم، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الدارسين الذهنية فيما يخص مجالات المتابعة والتقييم ومهارات التواصل والعمل الجماعي ليصبحوا قادرين على متابعة وتقييم المشروعات والبرامج والخطط والسياسات.



فيما أشارت هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا إلى أن المستهدفين من البرنامج هم كافة المهتمين بالعمل في مجال المتابعة والتقييم من المديرين والمسئولين عن ملف المتابعة والتقييم في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ومن تشمل اختصاصاتهم المتابعة والتقييم للخطط والسياسات والبرامج بقطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الأعضاء والباحثين بمجلسي النواب والشيوخ، وكافة المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالمتابعة والتقييم، علاوة على الباحثين ومديري البرامج والمشروعات بالجهات المختلفة.



وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي من درجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية، وصورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، بجانب استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، و6 صور شخصية بخلفية بيضاء.



وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر.



وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الدراسة يتم تنفيذه على مدار عامين، ويومي الدراسة بالبرنامج هما (الجمعة والسبت) من كل أسبوع،
وآخر موعد للتقدم للبرنامج بمقر المعهد بمدينة نصر هو الخميس 14 ديسمبر 2023م، على أن تبدأ الدراسة في 10 فبراير 2024.
















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