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وزارة الاتصالات تُشارك فى تنظيم ورشة عمل حول سبل تعزيز الرقمنة فى مصـر

11/16/2023 4:34:10 AM
(MENAFN- Youm7) انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل حول سبل تعزيز الرقمنة في مصـر، تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار يومين بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمنظمة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور السيدة إنجريد آمر سفيرة إستونيا بالقاهرة.



وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة المتطلبات اللازمة لبناء حوكمة رقمية ناجحة، واستعراض الحلول الرقمية في تحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وعرض الجهود المصرية لبناء مجتمع رقمي في إطار رؤية "مصر الرقمية".



ويأتي تنظيم ورشة العمل تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التحول الرقمي والمهارات الرقمية من أجل المستقبل، الذي انعقد في سبتمبر 2022 بالعاصمة الإستونية تالين. وأوصى المؤتمر بضرورة تبادل أفضل الممارسات على المستويين الثنائي والإقليمي في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد للاستفادة من التجارب الرائدة مثل التجربة الإستونية في التحول الرقمي.



وتتضمن أجندة ورشة العمل عددًا من الفعاليات، وتشمل فعاليات اليوم الأول عدة جلسات حول موضوعات مختلفة، منها الحوكمة الإلكترونية ودورها في بناء مجتمع المعلومات، وجهود تحقيق التحول الرقمي في مصر، والنجاحات والتحديات في هذا الشأن، وتأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي، وأهمية بناء القدرات الرقمية في المجتمع، والتشريعات والاستراتيجيات وحوكمة النظام البيئي للابتكار. وتُختتَم فعاليات اليوم الأول بعقد جلسة للتواصل والتشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية والإستونية المتخصصة في تقديم حلول رقمية للقطاع الحكومي.



وتتضمن فعاليات اليوم الثاني جلسات حول رقمنة الخدمات العامة، وتحسين مناخ الأعمال، ودور الحلول الرقمية في تعزيز التحول الأخضر والاستدامة، وأفضل الممارسات.



ويشارك في ورشة العمل أكثر من 60 مشاركًا من الخبراء والمسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولين الحكوميين المتخصصين في التحول الرقمي، وأعضاء من السفارة الإستونية بالقاهرة، وممثلين عن الاتحاد من أجل المتوسط، ومبادرة "أمة رقمية"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ونخبة من الأكاديميين.












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