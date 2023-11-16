البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الشرقية- إيسترن كومبان بـ16.4مليار جنيه

(MENAFN
- Youm7) أعلنت البورصة المصرية ، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى لعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.4 مليار جنيه.
وحققت الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 32.5%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 20%.
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