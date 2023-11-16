معرض أمريكى يتناول تأثر بيكاسو بالكلاسيكيات الأدبية الإسبانية

MENAFN - Youm7) افتتح متحف ومكتبة المجتمع الإسبانى فى مدينة نيويورك معرضًا جديدًا حول علاقة بابلو بيكاسو للأدب الإسبانى واستجابته له وتفسيره فى لوحاته.

ويعد معرض بيكاسو والكلاسيكيات الإسبانية، الذى يستمر حتى 4 فبراير 2024، جزءًا من الاحتفال بالذكرى الخمسين لرحيل بيكاسو 1973 - 2023، وهو برنامج دولى لتكريم الذكرى الخمسين لوفاة الفنان الإسبانى.

وطوال حياته أكد بيكاسو على تراثه الإسبانى، وكثيرًا ما وجد الإلهام فى الأعمال الأدبية من وطنه، حيث قام أمين متحف ومكتبة المجتمع الإسباني، الدكتور باتريك ليناجان، وفقا للمتحف، بالاستفادة من مقتنيات المؤسسة لتنظيم معرض يركز على إعادة تفسير بيكاسو للكلاسيكيات الأدبية فى موطنه الأصلى، خاصة مع تأثره باثنين من عمالقة الأدب فى القرن السابع عشر، وهما لويس دى جونجورا إى أرجوتى (1561–1627) وميجيل دى سرفانتس

(1547–1616).

وسيسلط المعرض الضوء أيضًا على رؤية الفنان للمرأة المثالية، وتصويره للشخصيات الشهيرة من رواية سرفانتس دون كيشوت، ويضم المعرض مجموعة من مطبوعات بيكاسو، عن قصائد جونجورا (1948)، التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا، وسيعرض أعمالًا فنية نادرًا ما تُرى إلى جانب طبعات ومخطوطات القرن السابع عشر.

وقال ليناجان: "نظرًا لأن قلة من الناس قد اعتبروا هذا الجانب من إنتاجه المذهل، فقد بدا من المناسب للجمعية الإسبانية بتفانيها فى الفن والأدب أن تدرسه كمساهمة فى احتفالات بيكاسو هذا العام".

وفى عام 1948 أصدر بيكاسو مجموعة من النقوش المصاحبة لعشرين سوناتة لجونجورا أعاد فيها صياغة رؤيته لفيلاسكيز والجمال الأنثوى المثالى من حيث إعادة طرحه صورا من الشعر الغنائى، لذلك المؤلف الشهير لم يقم بيكاسو بإنشاء مطبوعات فردية فحسب، بل قام أيضًا بكتابة القصائد يدويًا باللغة الإسبانية، والتى قام بعد ذلك بتزيينها بالهوامش.

وتحول بيكاسو أيضًا إلى دون كيشوت وسانشو بانزا، الأبطال الرمزيين فى رواية دون كيشوت لثيربانتس، حيث صورهم فى مراحل مختلفة من حياته المهنية.