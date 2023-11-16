روايات البوكر.. بنات البيت رواية تتجول فى الريف الفرنسى

MENAFN - Youm7) "بنات البيت" رواية للكاتبة ميشيل روبرتس انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، والتى تصطحبنا فيها الكاتبة إلى حياة الريف فى باريس.

"سقطت الحافلة على ضفاف نهر السين. تذكرت تيريز مجموعات من المنازل القديمة، وعروض الخشب والجبس والقش باللونين الأسود والكريمى. النهر المسطح الكبير الذى ينزلق بين المنحدرات. فراغ أخضر هادئ تحول في الربيع إلى كرنفال وردي من البساتين المزهرة".

هكذا تجذب ميشيل روبرتس القارئ إلى حياة القرية فى ريف فرنسا منذ الصفحة الافتتاحية لرواية "بنات البيت"، والتى تدور أحداثها فى عام 1950، بعد وقت قصير من انتهاء الحرب العالمية الثانية. تيريز وليوني، أبناء عمومة فرنسيين وإنجليزيين من نفس العمر، يقضيان صيفًا ضبابيًا معًا في قصر قديم في بليمونت، نورماندي.

رواية بنات البيت للكاتبة ميشيل روبرتس

يقضون وقتهم فى تمشيط أركان المنزل الكهفى وقضاء وقتهم فى الخارج، لكن على الرغم من أن الأمر يبدو شاعريًا، إلا أن الفتيات يتأرجحن بين كونهن أفضل الأصدقاء ومنافسات شرسة بينما يستكشفن بهدوء أسرار القرية، بما فى ذلك ما حدث فى قبو المنزل الغامض، وبينما يفعلون ذلك، يكشفون عن بعض الخيانات المرعبة التي يصعب تحملها لدرجة أن الفتيات لا يتحدثن مع بعضهن البعض مرة أخرى لمدة 20 عامًا.

تضفي روبرتس إحساسًا بالهلع في روايتها التي تجسد بشكل مثالي أجواء الحياة الريفية الفرنسية المنغلقة على الداخل، تفاصيلها مثيرة للذكريات، بدءًا من المواد الغذائية اللذيذة مثل الحساء والجاتوه، وحتى نمط ورق الحائط الذي يزين جدران المنزل القديم.

قصتها عن الأسرار والخداع والتنافس أكسبتها مكانًا فى القائمة القصيرة فى عام 1992 وفازت بجائزة دبليو إتش، جائزة سميث الأدبية، ووصفتها صحيفة الغارديان بأنها "رواية شجاعة وغنية بالتخيل، ومليئة بالمشاهد المثيرة"، وأضافت: "إن المكانة الجديدة التي يبدو أنها ستكسبها لأحد أفضل كتابنا قد طال انتظارها".