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طرح الآلات الكاتبة لهمنجواى وتينيسى وليامز وبرنارد شو للبيع بمزاد علنى

11/16/2023 4:34:07 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد دار هيريتاج للمزادات لطرح مجموعة فريدة من الآلات الكاتبة، التى كان يملكها كتاب من بينهم جون أبدايك، وراى برادبرى، وجورج برنارد شو، وإرنست همنجواى وتينيسي ويليامز، للبيع فى مزاد فى 15 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

من بين الآلات الكاتبة مجموعة خاصة بالممثلين فى مجموعة سوبوروف وهى تلك الآلات التى كانت مملوكة سابقًا لجريتا جاربو وشيرلي تيمبل وماي ويست وجولي أندروز وتوم هانكس، كما يظهر موسيقيون في القائمة، بما في ذلك بينج كروسبي وأندريا بوتشيلي.

وتم عرض المجموعة على نطاق واسع وقد تبرع جامعها سوبوروف بستة من آلاته الكاتبة إلى المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي التابع لمؤسسة سميثسونيان، وستكون الـ33 المتبقية بمثابة القطع المركزية فى مزاد لشركة هريتاج.

ويقول سوبوروف: "بالنسبة لى، هذه الآلات الكاتبة تشبه فرش رسم بيكاسو، وأقسم الكثير من هؤلاء الأشخاص أن هذه الآلات الكاتبة ساعدتهم في كتاباتهم، كتب لي بوتشيلي على تلك الآلة الكاتبة بطريقة برايل، وقال إنها شريكة في تأليف شعره، وأخبرتني زوجة هارولد روبينز أنك لا تستطيع التواصل معه عندما كان على تلك الآلة الكاتبة".

وقد كان لدى سوبوروف أيضًا قاعدة واحدة عندما استقر على مجموعته وهى "يجب أن تنتمي الآلات الكاتبة إلى الأشخاص الذين ظهروا على غلاف مجلة تايم" فى إشارة إلى رغبته فى جمع الآلات الكاتبة التى استخدمها العظماء والمشاهير.







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