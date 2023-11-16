طرح الآلات الكاتبة لهمنجواى وتينيسى وليامز وبرنارد شو للبيع بمزاد علنى

(MENAFN
- Youm7) تستعد دار هيريتاج للمزادات لطرح مجموعة فريدة من الآلات الكاتبة، التى كان يملكها كتاب من بينهم جون أبدايك، وراى برادبرى، وجورج برنارد شو، وإرنست همنجواى وتينيسي ويليامز، للبيع فى مزاد فى 15 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.
من بين الآلات الكاتبة مجموعة خاصة بالممثلين فى مجموعة سوبوروف وهى تلك الآلات التى كانت مملوكة سابقًا لجريتا جاربو وشيرلي تيمبل وماي ويست وجولي أندروز وتوم هانكس، كما يظهر موسيقيون في القائمة، بما في ذلك بينج كروسبي وأندريا بوتشيلي.
وتم عرض المجموعة على نطاق واسع وقد تبرع جامعها سوبوروف بستة من آلاته الكاتبة إلى المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي التابع لمؤسسة سميثسونيان، وستكون الـ33 المتبقية بمثابة القطع المركزية فى مزاد لشركة هريتاج.
ويقول سوبوروف: "بالنسبة لى، هذه الآلات الكاتبة تشبه فرش رسم بيكاسو، وأقسم الكثير من هؤلاء الأشخاص أن هذه الآلات الكاتبة ساعدتهم في كتاباتهم، كتب لي بوتشيلي على تلك الآلة الكاتبة بطريقة برايل، وقال إنها شريكة في تأليف شعره، وأخبرتني زوجة هارولد روبينز أنك لا تستطيع التواصل معه عندما كان على تلك الآلة الكاتبة".
وقد كان لدى سوبوروف أيضًا قاعدة واحدة عندما استقر على مجموعته وهى "يجب أن تنتمي الآلات الكاتبة إلى الأشخاص الذين ظهروا على غلاف مجلة تايم" فى إشارة إلى رغبته فى جمع الآلات الكاتبة التى استخدمها العظماء والمشاهير.
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