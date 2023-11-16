72 عاما على ميلاد رفعت سلام.. شاعر وردة الفوضى الجميلة

(MENAFN
- Youm7) رفعت سلام
أحد أبرز أدباء جيل السبعينيات وأحد مؤسسى جماعة "إضاءة 77" الشعرية، تمر اليوم ذكرى ميلاده الـ72، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر لعام 1951.
ولد رفعت سلام فى مدينة منيا القمح فى محافظة الشرقية فى عام 1951، وفى عام 1955 عاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية منية شبين فى محافظة القليوبية والتحق بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج فيها عام 1973، وساهم فى إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، وأصدر أول ديوان شعرى له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة".
خلال دراسته زامله فى الدراسة الشاعر الراحل حلمى سالم، وأثمرت هذه الزمالة عن ديوانهما الشعرى المشترك "الغربة والانتظار"، والذى عكست تجربته إشارات قوية على ميلاد صوتين شعريين سيكون لهما شأن فى الشعر المصرى، وشكلت بذرة لفكرة العمل المشترك، وإمكانية تنميتها في عمل جماعى شعرى.
وخلال مسيرته أسس رفعت سلام مجلة "كتابات" الأدبية، التى نشرت على صفحاتها للمرة الأولى مصطلح "جيل السبعينيات" وصدر منها ثمانية أعداد، صدر له 9 أعمال شعرية، وترجم عددا من الأعمال لشعراء عالمين أمثال بوشكين وماياكوفسكى ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس.
وتمثلت أعمال رفعت سلام فى: وردة الفوضى الجميلة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1987، إشراقات رفعت سلاَّم (طبعة غير كاملة)، القاهرة 1987؛ الطبعة الكاملة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1992، إنها تُومئ لي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 1993، هكذا قُلتُ للهاوية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1993. إلى النَّهار الماضى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1998. كأنَّها نهاية الأرض، مركز الحضارة العربية، القاهرة 1999. حجرٌ يطفو على الماء، دار "الدار"، القاهرة 2008، هكذا تكلَّم الكَركَدن، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2012. ديوان رفعت سلاَّم، الجزء الأول (يضم "وردة الفوضى الجميلة"، "إشراقات رفعت سلاَّم"، "إنها تومئ لي"، "هكذا قلت للهاوية"). ديوان رفعت سلام، الجزء الثاني (يضم "إلى النهار الماضي"، "كأنها نهاية الأرض"، "حجر يطفو على الماء"، "هكذا تكلم الكركدن")، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2013. أرعى الشِّـيَاه على الميَاه، دار "مومنت"، لندن 2018؛ دار خطوط ، عمَّان، 2020. على خاصرة الأرض، مختارات شعرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2020. كرغوةٍ علَى جسدِي، مختارات شعرية، دار عائدون، عمَّان، 2020.
MENAFN16112023000132011024ID1107437068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.