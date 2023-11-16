72 عاما على ميلاد رفعت سلام.. شاعر وردة الفوضى الجميلة

MENAFN - Youm7) رفعت سلامأحد أبرز أدباء جيل السبعينيات وأحد مؤسسى جماعة "إضاءة 77" الشعرية، تمر اليوم ذكرى ميلاده الـ72، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر لعام 1951.

ولد رفعت سلام فى مدينة منيا القمح فى محافظة الشرقية فى عام 1951، وفى عام 1955 عاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية منية شبين فى محافظة القليوبية والتحق بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج فيها عام 1973، وساهم فى إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، وأصدر أول ديوان شعرى له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة".

خلال دراسته زامله فى الدراسة الشاعر الراحل حلمى سالم، وأثمرت هذه الزمالة عن ديوانهما الشعرى المشترك "الغربة والانتظار"، والذى عكست تجربته إشارات قوية على ميلاد صوتين شعريين سيكون لهما شأن فى الشعر المصرى، وشكلت بذرة لفكرة العمل المشترك، وإمكانية تنميتها في عمل جماعى شعرى.

وخلال مسيرته أسس رفعت سلام مجلة "كتابات" الأدبية، التى نشرت على صفحاتها للمرة الأولى مصطلح "جيل السبعينيات" وصدر منها ثمانية أعداد، صدر له 9 أعمال شعرية، وترجم عددا من الأعمال لشعراء عالمين أمثال بوشكين وماياكوفسكى ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس.

وتمثلت أعمال رفعت سلام فى: وردة الفوضى الجميلة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1987، إشراقات رفعت سلاَّم (طبعة غير كاملة)، القاهرة 1987؛ الطبعة الكاملة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1992، إنها تُومئ لي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 1993، هكذا قُلتُ للهاوية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1993. إلى النَّهار الماضى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1998. كأنَّها نهاية الأرض، مركز الحضارة العربية، القاهرة 1999. حجرٌ يطفو على الماء، دار "الدار"، القاهرة 2008، هكذا تكلَّم الكَركَدن، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2012. ديوان رفعت سلاَّم، الجزء الأول (يضم "وردة الفوضى الجميلة"، "إشراقات رفعت سلاَّم"، "إنها تومئ لي"، "هكذا قلت للهاوية"). ديوان رفعت سلام، الجزء الثاني (يضم "إلى النهار الماضي"، "كأنها نهاية الأرض"، "حجر يطفو على الماء"، "هكذا تكلم الكركدن")، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2013. أرعى الشِّـيَاه على الميَاه، دار "مومنت"، لندن 2018؛ دار خطوط ، عمَّان، 2020. على خاصرة الأرض، مختارات شعرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2020. كرغوةٍ علَى جسدِي، مختارات شعرية، دار عائدون، عمَّان، 2020.