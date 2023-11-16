منعا لاندثار فن الأراجوز.. ثقافة الطفل يبدأ تحكيم العروض الجديدة

MENAFN - Youm7) أعلن المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن بدء تحكيم مسابقة أفضل عروض الأراجوز، فى إطار دور المركز فى الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار، وبعد أن تم تخريج خمسين لاعبا ولاعبة أراجوز على مدار العامين السابقين، استعدادا للملتقى الخامس للأراجوز والعرائس التقليدية فى ديسمبر المقبل.

الأراجوز

وسيتم تحكيم العروض على مدار ثلاثة أيام تبدأ السبت 18 نوفمبر وتستمر حتى الاثنين 20 نوفمبر، فى تمام الساعة الخامسة مساء بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة ولاء محمد، وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعا لعمل فرق للأراجوز فى المحافظات، لتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبى الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور محمد زعيمة (رئيس لجنة التحكيم )، الكاتب أحمد زيدان (عضوا)، المخرج ناصر عبد التواب (عضوا)، وسيتم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز خلال فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها 13 فرقة أراجوز من المحافظات المختلفة، ويخصص جوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث، ويتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة.

وكان المركز القومى لثقافة الطفل وجه قافلة تحت شعار "عيالنا" إلى مركز شباب الشيخ زايد لتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية لأبناء محافظة الإسماعيلية، تضمنت ورش فنية متنوعة منها: ورشة تشكيلات ورقية مجسمة خالد المصرى، ورشة طباعة على الورق بالاستنسيل أحمد سمير، ورشة أشكال مختلفة من الصلصال والخزف فؤاد سيد ، ورشة كروت معايدة وتلوينها أ.حنان المفتي، ورشة ضد الفساد من خلال تلوين بوستر عن خطورة الكذب وأضراره على الأطفال ماجد عبد الجواد.

كما قدم الفنان والمايسترو وائل عوض ورشة الرسم بالموسيقى والتى تهدف لإثراء خيال الأطفال وتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم من خلال الرسم عبر الاستماع لمقطوعة موسيقية عالمية والتٱمل والتخيل من خلال المخزون المرئى داخل كل طفل.