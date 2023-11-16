منعا لاندثار فن الأراجوز.. ثقافة الطفل يبدأ تحكيم العروض الجديدة

(MENAFN
- Youm7) أعلن المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن بدء تحكيم مسابقة أفضل عروض الأراجوز، فى إطار دور المركز فى الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار، وبعد أن تم تخريج خمسين لاعبا ولاعبة أراجوز على مدار العامين السابقين، استعدادا للملتقى الخامس للأراجوز والعرائس التقليدية فى ديسمبر المقبل.
الأراجوز
وسيتم تحكيم العروض على مدار ثلاثة أيام تبدأ السبت 18 نوفمبر وتستمر حتى الاثنين 20 نوفمبر، فى تمام الساعة الخامسة مساء بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة ولاء محمد، وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعا لعمل فرق للأراجوز فى المحافظات، لتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبى الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.
وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور محمد زعيمة (رئيس لجنة التحكيم )، الكاتب أحمد زيدان (عضوا)، المخرج ناصر عبد التواب (عضوا)، وسيتم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز خلال فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس.
جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها 13 فرقة أراجوز من المحافظات المختلفة، ويخصص جوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث، ويتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة.
وكان المركز القومى لثقافة الطفل وجه قافلة تحت شعار "عيالنا" إلى مركز شباب الشيخ زايد لتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية لأبناء محافظة الإسماعيلية، تضمنت ورش فنية متنوعة منها: ورشة تشكيلات ورقية مجسمة خالد المصرى، ورشة طباعة على الورق بالاستنسيل أحمد سمير، ورشة أشكال مختلفة من الصلصال والخزف فؤاد سيد ، ورشة كروت معايدة وتلوينها أ.حنان المفتي، ورشة ضد الفساد من خلال تلوين بوستر عن خطورة الكذب وأضراره على الأطفال ماجد عبد الجواد.
كما قدم الفنان والمايسترو وائل عوض ورشة الرسم بالموسيقى والتى تهدف لإثراء خيال الأطفال وتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم من خلال الرسم عبر الاستماع لمقطوعة موسيقية عالمية والتٱمل والتخيل من خلال المخزون المرئى داخل كل طفل.
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