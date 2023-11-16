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متى تحتاج لمسح ذاكرة الرامات على موبايلك الأيفون؟

11/16/2023 4:34:05 AM
(MENAFN- Youm7) تعد ذاكرة الوصول العشوائى (ذاكرة الوصول العشوائي) هي نوع من ذاكرة الكمبيوتر التى تقوم بتخزين البيانات التى يستخدمها البرنامج حاليًا، وعند فتح أحد التطبيقات على جهاز iPhone الخاص بك، يتم تحميله فى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بحيث يمكن الوصول إليه بسرعة وسهولة.



ومع ذلك، إذا كان لديك عدد كبير جدًا من التطبيقات المفتوحة في وقت واحد، فمن الممكن أن تنفد ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بجهاز iPhone الخاص بك وتبدأ في التباطؤ.



لكن تذكر أنه لا توجد طريقة مباشرة لمسح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على جهاز iPhone، ولكن يمكنك إجراء إعادة ضبط بسيطة أو إعادة تشغيل يدوية لتحرير بعض الذاكرة، وستؤدي إعادة التعيين الناعمة "Soft Reset" إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة حاليًا، بينما تؤدي إعادة التشغيل اليدوية إلى إيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.



كيفية القيام بإعادة الضبط Soft Reset

* اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر الصوت.

* عندما يظهر شريط التمرير Slide to Power Off، حرر الأزرار.

* اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي مرة أخرى حتى يتم إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك.



كيفية إجراء إعادة التشغيل اليدوي

* انتقل إلى الإعدادات > عام.

* قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق إيقاف التشغيل.

* اسحب شريط التمرير Slide to Power Off لإيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك.

* انتظر حتى يتم إيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك تمامًا، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى يظهر شعار Apple.



متى يتم مسح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على جهاز iPhone

* يجب عليك فقط مسح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على جهاز iPhone الخاص بك إذا كنت تواجه مشكلات في الأداء، مثل تعطل التطبيقات أو شعور جهاز iPhone الخاص بك بالبطء، إذا لم تكن تواجه أية مشكلات، فلا داعي لمسح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).



في معظم الحالات، سيقوم جهاز iPhone الخاص بك بإدارة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة به تلقائيًا ولن تحتاج إلى التدخل، ومع ذلك، إذا كنت تواجه مشكلات، فإن اتباع الخطوات المذكورة أعلاه من شأنه أن يساعد في تحرير بعض الذاكرة وتحسين الأداء.



مجموعة من النصائح:

* أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها.

* تجنب فتح العديد من التطبيقات في وقت واحد.

* أعد تشغيل جهاز iPhone الخاص بك بانتظام.

* إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات، فقد تحتاج إلى الاتصال بدعم Apple.














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