خطوة بخطوة.. كيفية تنظيف هاتف Iphone 15 Pro المصنوع من التيتانيوم

MENAFN - Youm7) طرحتAppleهاتف iPhone 15 بحواف من ماده التيتانيوم لأول مرة، وقالت أبل منذ فترة، يجب عليك تنظيف جهازiPhoneالخاص بك على الفور إذا لامس أي شيء قد يسبب بقعًا أو أضرارًا أخرى - على سبيل المثال، الأوساخ أو الرمل، أو الحبر، أو المكياج، أو الصابون، أو المنظفات، أو الأحماض أو الأطعمة الحمضية، أو المستحضرات، ولكن ما هو الآمن أو الأفضل للاستخدام لتنظيف iPhone 15 Pro، دعونا نلقي نظرة على كيفية تنظيف iPhone من خلال ما يجب فعله وما لا يجب فعله خطوة بخطوة، وفقاً لموقع 9to5mac.

الشيء الجديد في إطار التيتانيوم لجهاز iPhone 15 Pro هو أن شركة Apple تقول إن "الزيت الموجود في بشرتك قد يغير لون الشريط الخارجي مؤقتًا"، إذا كنت تستخدم جهاز 15 Pro بدون حافظة، فمن السهل إصلاح ذلك عن طريق مسحه بقطعة قماش مبللة قليلاً من الألياف الدقيقة.

كيفية تنظيف ايفون 15 برو :

أفضل العناصر لتنظيف iPhone 15 Pro ، قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة أو ما شابه ذلك، 70% كحول أيزوبروبيلي أو 75% كحول إيثيلي، قم بالرش على قطعة القماش الخاصة بك أولاً، وليس على جهاز iPhone الخاص بك، لا تستخدم بخاخات التنظيف ولا تستخدم مواد التبييض، قبل تنظيف الهاتف اتبع الخطوات الاتية:

خطوات تنظيف هاتف iPhone 15 Pro

1- إيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك قبل تنظيفه.

2- تأكد أيضًا من فصله عن الكابلات أو الملحقات امسح جهاز iPhone الخاص بك.

3- بقطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة بلل قطعة القماش قليلًا بالماء إذا لزم الأمر.