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روسيا تستعد لإطلاق قمر جديد لمراقبة المناخ وجليد القطب الشمالى

11/16/2023 4:34:04 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن قاعدة "بايكونور" الفضائية، بدأت بالتحضير لإطلاق قمر روسى جديد مخصص لدراسة المناخ ومراقبة جليد القطب الشمالى.

وذكرت "روس كوسموس" - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أنه تم نقل قمر (Arktika-M) رقم 2 على متن طائرة من مطار شيريميتوفو إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية، وبدأت في القاعدة عمليات التحضير لإطلاقه.

وأضاف البيان: "سيخضع القمر لبعض الفحوصات الإضافية في القاعدة، وسيتم تزويده بالوقود وتثبيته على الصاروخ الفضائي، ومن المفترض أن يطلق في منتصف ديسمبر المقبل، على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2".

وكانت روسيا قد أرسلت أول قمر من أقمار (Arktika-M) إلى الفضاء في 28 فبراير 2021، وأطلقته حينها من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
وتسعى وكالة "روس كوسموس" لإطلاق مجموعة من هذه الأقمار إلى الفضاء لاستخدامها في مراقبة المناخ والأحوال الجوية على الأرض، ومراقبة الجليد في مناطق القطب الشمالى، كما يمكن استعمالها لتأمين الاتصالات في العديد من مناطق كوكب الأرض.








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