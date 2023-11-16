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10 نصائح لتحسين عمر بطارية هاتفك الذكي العامل بنظام أندرويد

11/16/2023 4:34:04 AM
(MENAFN- Youm7) أصبحت هواتفنا الذكية أدوات لا غنى عنها للتواصل والعمل والترفيه، ومع ذلك فإن استخدامها المستمر يمكن أن يؤثر سلبًا على بطارياتها، مما يتركنا نسعى جاهدين للحصول على شاحن عندما نكون في أمس الحاجة إليه، هناك العديد من الطرق البسيطة والفعالة لإطالة عمر بطارية هاتف أندرويد والحفاظ عليه قيد التشغيل طوال اليوم.



تقليل سطوع الشاشة



عادةً ما تستهلك شاشات العرض أكبر قدر من الطاقة في أي جهاز إلكتروني وتكون بمثابة العامل الأساسي لاستنزاف البطارية بسرعة، كما يؤدي تقليل سطوع الشاشة إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير مما يساعد في إطالة عمر بطارية جهاز أندرويد الخاص بك.



تقصير وقت إيقاف تشغيل الشاشة



تتيح الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android للمستخدمين اختيار المدة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا، كذلك يؤدي تقليل هذا الفاصل الزمني إلى تحسين عمر البطارية عن طريق إلغاء تنشيط الشاشة بسرعة عندما يكون الهاتف خاملاً مما يوفر طاقة البطارية.



تمكين السطوع التلقائي



غالبًا ما تشتمل الهواتف الذكية الحديثة على مستشعر للضوء المحيط، مما يضبط سطوع الشاشة بناءً على الظروف البيئية، كما لا تعمل هذه الميزة على تحسين عمر البطارية فحسب، بل تعمل أيضًا على تقليل سطوع الشاشة تلقائيًا في المناطق المحيطة المظلمة.



قم بتقليل معدل التحديث إلى 60 هرتز أو اختر الخيار التكيفي



تأتي الهواتف الذكية الحديثة مزودة بشاشة ذات معدل تحديث عالٍ يمكن أن يصل إلى 165 هرتز، وتتمتع هذه الهواتف أيضًا بخيار تحديد معدل التحديث بـ 60 هرتز، مما يستهلك طاقة أقل على حساب السلاسة، كذلك تأتي بعض الهواتف أيضًا مزودة بتقنية LTPO التي يمكنها تقليل معدل تحديث الشاشة بما يصل إلى 1 هرتز مما قد يقلل بشكل أكبر من استهلاك الطاقة، لذلك بناءً على الخيار المتاح، اختر 60 هرتز أو التكيفي لتوفير عمر البطارية.



تعطيل الاهتزازات



تستهلك الاهتزازات طاقة أكبر من نغمات الرنين، كما يعد تعطيل تلك الاهتزازات، بمثابة إستراتيجية فعالة للحفاظ على عمر البطارية.



الحد من استخدام البطارية للتطبيقات



تستخدم تطبيقات الخلفية موارد كبيرة للنظام، مما يساهم في زيادة استهلاك البطارية، لذا يعد تعطيل خدمات الخلفية، وخاصة تلك التي تستهلك طاقة زائدة، مفيدًا لتحسين عمر البطارية.



تفعيل وضع توفير الطاقة



تأتي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مزودة بأوضاع توفير الطاقة التي تعمل على إطالة عمر البطارية عن طريق إلغاء تنشيط خدمات الخلفية، وتقليل سطوع الشاشة، وفي بعض الحالات، تقليص أداء وحدة المعالجة المركزية.



إغلاق التطبيقات غير المستخدمة



يمكن أن يؤدي تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد إلى استنفاد بطاريتك بسرعة، لذا يجب غلق التطبيقات غير المستخدمة للحفاظ على الطاقة.



ضبط إعدادات المزامنة



يمكن أن تكون مزامنة البيانات، مثل تحديثات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مستهلكة للطاقة.




اضبط إعدادات المزامنة لديك لإجراء المزامنة بشكل أقل تكرارًا أو فقط عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، مما يقلل من استخدام الطاقة.



اختر مظهرًا أسود أو داكنًا



يثبت الوضع الداكن أو المظهر الأسود فائدته لشاشات OLED من خلال إيقاف تشغيل وحدات البكسل التي قد تعرض اللون الأسود، وبالتالي توفير عمر البطارية.












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