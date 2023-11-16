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إنستجرام يضيف ميزات جديدة وفلاتر ومرشحات أدوات التحرير

11/16/2023 4:34:03 AM
(MENAFN- Youm7) يجرى إنستجرام إصلاح شامل لما يتعلق بإنشاء محتوى، حيث يتضمن تحديثات لصور الموجز والقصص، وقال التطبيق المملوك لـ ميتا أيضًا إنه يقوم بتحديث بعض الأفكار لمساعدة منشئي المحتوى على فهم أفضل لكيفية أداء المحتوى الخاص بهم.



وقالت الشركة: "نشارك اليوم عددًا من التحسينات على البكرات وصور الموجز والدوائر والقصص، بالإضافة إلى رؤى جديدة لمساعدتك على فهم كيفية أداء المحتوى الخاص بك بشكل أفضل".



قالت "إنستجرام" إنها تختبر قدرة المستخدمين على تغيير حجم المقاطع الفردية واقتصاصها وتدويرها، مشيرة أن ميزات التراجع والإعادة ستتوفر قريبًا.



تم الإعلان عن أدوات التحرير الجديدة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج على قناته على إنستجرام، تتضمن الأدوات الأخرى التي هي قيد الاختبار القدرة على إضافة مقاطع صوتية إلى البكرات.



وأوضحت الشركة أنها تضيف أيضًا 10 أصوات جديدة لتحويل النص إلى كلام باللغة الإنجليزية للاختيار من بينها، وهي متاحة في بلدان محددة.



ما يسمح للكثير من المستخدمين إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية مع ستة خطوط وأنماط نصية جديدة متاحة بمئات اللغات.



ولمساعدة النص الخاص بك على التميز بشكل أكبر، يمكنك أيضًا إضافة مخططات تفصيلية للحصول على وضوح أفضل.



كذلك يختبر إنستجرام طرقًا جديدة للوصول إلى متصفح الصوت أو الصوت الرائج، علاوة على ذلك فإن ميزة المسودات تخضع لعملية تغيير تجعل من السهل تحرير البكرات قيد التقدم، وقريبًا سيتمكن المستخدمون من معاينة المسودات وإعادة تسميتها وجدولتها مسبقًا.



مرشحات جديدة للمشاركات



ويحصل التطبيق المملوك لشركة ميتا على فلاتر جديدة وهناك تحديثات تعمل على تبسيط الطريقة التي يمكن للمستخدمين من خلالها العثور على أدوات التحرير.



كذلك تختبر المنصة أيضًا القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في ألبوم الكاميرا للمستخدمين، أو من الصور ومقاطع الفيديو المؤهلة على إنستجرام.



"لقد بدأنا أيضًا في اختبار القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة من مقاطع الفيديو. إن القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة تتطلب التعلم من نموذج Segment Anything AI الخاص بنا.



تحسين الرؤى




تقدم "إنستجرام"، تحسينات من شأنها أن تساعد المستخدمين على فهم كيفية أداء محتوى البكرات الخاص بهم بشكل أفضل.



وقالت ميتا "قدمنا ​​مقياسًا جديدًا لـ Reels على فيسبوك وإنستجرام يسمى عمليات إعادة التشغيل وقمنا بتحديث تعريف عمليات تشغيل ريلز، ليشمل أيضًا عمليات إعادة التشغيل بالإضافة إلى عمليات التشغيل الأولية.



وقالت الشركة: "قد تلاحظ زيادة في عدد مرات تشغيل ريلز الخاصة بك نتيجة لذلك".



خلال الأشهر المقبلة، سيوفر إنستجرام للمبدعين القدرة على معرفة عدد الأشخاص الذين يشاهدون Reel الخاص بهم على أساس لحظة بلحظة باستخدام مخطط الاحتفاظ.












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