Esri وnational Geographic Society تطلقان National Geographic Mapmaker

(BUSINESS WIRE )--من خلال التعرف على مهارات رسم الخرائط والجغرافيا، يمكن للطلاب والمعلمين وغيرهم اكتساب فهم أفضل لكيفية تناسب القضايا والتحديات والفرص الأكثر أهمية في العالم مع سياق المكان. احتفالاً بيوم°نظم المعلومات الجغرافية وكجزء من أسبوع الوعي الجغرافي،°أطلقت Esr ، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية، وNational Geographic Society (NGS)، المنظمة العالمية غير الربحية، إعادة تصور MapMake من National Geographi .

تم تطوير MapMaker بالشراكة مع Esri، وهي أداة رسم الخرائط عبر الإنترنت من National Geographic والتي تستخدم أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية لربط الفصول الدراسية والأفراد بالمعلومات والتكنولوجيا الجغرافية الأساسية للاستكشاف والتعليم. باستخدام هذا التطبيق ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد المستند إلى الويب، يمكن لأي شخص تجربة المعلومات الجغرافية المكانية والتفاعل معها بصريًا حول الأنظمة الاجتماعية والفيزيائية المترابطة للأرض مع استكشاف فن رسم الخرائط أيضًا.

قال Jack Dangermond، رئيس Esri: "يشرفنا مواصلة شراكتنا مع National Geographic Society لجلب MapMaker 4.0 إلى طلاب K-12 في جميع أنحاء العالم". "نعتقد أن رسم الخرائط أداة قوية للتعلم والتواصل والتغيير، ونأمل أن يلهم MapMaker الجيل القادم لفهم عالمنا ورعايته بشكل أفضل".

تتجاوز تحديثات MapMaker 4.0 نطاق الخريطة التقليدية وتزود المستخدمين ببيانات تفاعلية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المهمة التي تثري التعلم وتوضح بشكل أفضل كيف تعمل الخرائط كأجهزة قوية تسمح لنا بإيجاد طريقنا وبتحليل وتصور مجموعات البيانات المعقدة وحل المشكلات ورواية القصص.

قالت Deborah Grayson، كبيرة مسؤولي التعليم في National Geographic Society: "لدى National Geographic Society تاريخ طويل في دعم التعليم الجغرافي، ونحن متحمسون للغاية لأن علاقتنا مع Esri تعمل بشكل أكبر على تعزيز الشعور بالدهشة والفضول حول العالم من خلال تكنولوجيا رسم الخرائط القائمة على البيانات". "National Geographic MapMaker هي أداة تعليمية جذابة لديها القدرة على إلهام الجيل القادم من الجغرافيين ورسامي الخرائط ومستكشفي National Geographic الذين يظهرون كيف تؤثر الجغرافيا على حياتهم وعملهم كل يوم، وكذلك كيف يمكن للشغف حول النهج الجغرافي مواجهة التحديات وإحداث تغيير حقيقي في جميع أنحاء العالم."

تسمح أداة MapMaker الجديدة للمستخدمين بتشكيل الأنماط والعلاقات من خلال وضع طبقات للخرائط؛ وإضافة الملاحظات والرسومات إلى الخرائط؛ وحفظ الصور لاستخدامها في الأوراق أو العروض التقديمية أو التطبيقات الأخرى. يمكن إنشاء هذه الطبقات لتثقيف المستخدمين؛ وتمثيل مختلف المناطق الحيوية والسكان والبيئات؛ وعرض الآثار الجغرافية المختلفة لتغير المناخ من أجل التعلم والاستكشاف المبتكرين.

يمكن للطلاب أيضًا استكشاف الخرائط الحالية والتاريخية حول مواضيع مثل علوم الأرض (على سبيل المثال، الزلازل والبراكين والمناخ) أو الجغرافيا البشرية (على سبيل المثال، الخصائص السكانية والغطاء الأرضي والصحة العامة)، ويمكن للمعلمين عرض موارد التعلم الإضافية التي أنشأتها Esri وNational Geographic Learning أيضًا. تعمل أداة MapMaker على المنصات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة والأجهزة خفيفة الوزن، وهو مناسب للشاشة التي تعمل باللمس لتجربة سهلة للمستخدمين في أي عمر أو مستوى من الإلمام بالجغرافيا.

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حول National Geographic Society

National Geographic Society هي منظمة عالمية غير ربحية تستخدم قوة العلم والاستكشاف والتعليم ورواية القصص لإلقاء الضوء على عجائب عالمنا وحمايتها. منذ عام 1888، دفعت National Geographic حدود الاستكشاف، والاستثمار في الأشخاص الجريئين والأفكار التحويلية، وتقديم أكثر من 15000 منحة للعمل في جميع القارات السبع، والوصول إلى 3 ملايين طالب كل عام من خلال العروض التعليمية، وإشراك الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال التجارب والقصص والمحتوى المميز. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة أو تابعنا على Instagram وLinkedIn وFacebook.

حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

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