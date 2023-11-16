Esri وnational Geographic Society تطلقان National Geographic Mapmaker

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--من خلال التعرف على مهارات رسم الخرائط والجغرافيا، يمكن للطلاب والمعلمين وغيرهم اكتساب فهم أفضل لكيفية تناسب القضايا والتحديات والفرص الأكثر أهمية في العالم مع سياق المكان. احتفالاً بيوم°نظم المعلومات الجغرافية وكجزء من أسبوع الوعي الجغرافي،°أطلقت Esr ، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية، وNational Geographic Society (NGS)، المنظمة العالمية غير الربحية، إعادة تصور MapMake من National Geographi .
تم تطوير MapMaker بالشراكة مع Esri، وهي أداة رسم الخرائط عبر الإنترنت من National Geographic والتي تستخدم أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية لربط الفصول الدراسية والأفراد بالمعلومات والتكنولوجيا الجغرافية الأساسية للاستكشاف والتعليم. باستخدام هذا التطبيق ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد المستند إلى الويب، يمكن لأي شخص تجربة المعلومات الجغرافية المكانية والتفاعل معها بصريًا حول الأنظمة الاجتماعية والفيزيائية المترابطة للأرض مع استكشاف فن رسم الخرائط أيضًا.
قال Jack Dangermond، رئيس Esri: "يشرفنا مواصلة شراكتنا مع National Geographic Society لجلب MapMaker 4.0 إلى طلاب K-12 في جميع أنحاء العالم". "نعتقد أن رسم الخرائط أداة قوية للتعلم والتواصل والتغيير، ونأمل أن يلهم MapMaker الجيل القادم لفهم عالمنا ورعايته بشكل أفضل".
تتجاوز تحديثات MapMaker 4.0 نطاق الخريطة التقليدية وتزود المستخدمين ببيانات تفاعلية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المهمة التي تثري التعلم وتوضح بشكل أفضل كيف تعمل الخرائط كأجهزة قوية تسمح لنا بإيجاد طريقنا وبتحليل وتصور مجموعات البيانات المعقدة وحل المشكلات ورواية القصص.
قالت Deborah Grayson، كبيرة مسؤولي التعليم في National Geographic Society: "لدى National Geographic Society تاريخ طويل في دعم التعليم الجغرافي، ونحن متحمسون للغاية لأن علاقتنا مع Esri تعمل بشكل أكبر على تعزيز الشعور بالدهشة والفضول حول العالم من خلال تكنولوجيا رسم الخرائط القائمة على البيانات". "National Geographic MapMaker هي أداة تعليمية جذابة لديها القدرة على إلهام الجيل القادم من الجغرافيين ورسامي الخرائط ومستكشفي National Geographic الذين يظهرون كيف تؤثر الجغرافيا على حياتهم وعملهم كل يوم، وكذلك كيف يمكن للشغف حول النهج الجغرافي مواجهة التحديات وإحداث تغيير حقيقي في جميع أنحاء العالم."
تسمح أداة MapMaker الجديدة للمستخدمين بتشكيل الأنماط والعلاقات من خلال وضع طبقات للخرائط؛ وإضافة الملاحظات والرسومات إلى الخرائط؛ وحفظ الصور لاستخدامها في الأوراق أو العروض التقديمية أو التطبيقات الأخرى. يمكن إنشاء هذه الطبقات لتثقيف المستخدمين؛ وتمثيل مختلف المناطق الحيوية والسكان والبيئات؛ وعرض الآثار الجغرافية المختلفة لتغير المناخ من أجل التعلم والاستكشاف المبتكرين.
يمكن للطلاب أيضًا استكشاف الخرائط الحالية والتاريخية حول مواضيع مثل علوم الأرض (على سبيل المثال، الزلازل والبراكين والمناخ) أو الجغرافيا البشرية (على سبيل المثال، الخصائص السكانية والغطاء الأرضي والصحة العامة)، ويمكن للمعلمين عرض موارد التعلم الإضافية التي أنشأتها Esri وNational Geographic Learning أيضًا. تعمل أداة MapMaker على المنصات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة والأجهزة خفيفة الوزن، وهو مناسب للشاشة التي تعمل باللمس لتجربة سهلة للمستخدمين في أي عمر أو مستوى من الإلمام بالجغرافيا.
لمعرفة المزيد، استكشف National Geographic MapMaker .
حول National Geographic Society
National Geographic Society هي منظمة عالمية غير ربحية تستخدم قوة العلم والاستكشاف والتعليم ورواية القصص لإلقاء الضوء على عجائب عالمنا وحمايتها. منذ عام 1888، دفعت National Geographic حدود الاستكشاف، والاستثمار في الأشخاص الجريئين والأفكار التحويلية، وتقديم أكثر من 15000 منحة للعمل في جميع القارات السبع، والوصول إلى 3 ملايين طالب كل عام من خلال العروض التعليمية، وإشراك الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال التجارب والقصص والمحتوى المميز. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة أو تابعنا على Instagram وLinkedIn وFacebook.
حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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