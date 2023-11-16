تتكامل Esri مع Microsoft Fabric لتقديم قدرات تحليلات مكانية رائدة

(MENAFN
- AETOSWire)
BUSINESS WIRE -- لتلبية الطلب المتزايد على التحليلات المكانية، تقوم Esri بتوسيع تعاونها الإستراتيجي طويل الأمد مع Microsoft من خلال منصة تحليلات موحدة مدعومة بالقدرات المكانية.ستعمل Microsoft Fabric، التي أصبحت الآن في التوافر العام كما تم الإعلان عنه اليوم في Microsoft Ignite، على تسريع الوقت اللازم للوصول إلى الرؤى والكشف عن الأنماط والاتجاهات والاتصالات غير المستكشفة من خلال تكامل التحليلات المكانية من برنامج ArcGIS من Esri.
سيستفيد علماء البيانات ومهندسو البيانات ومحللو الأعمال وأصحاب المصلحة التنفيذيون الذين يطالبون بالتحليلات المكانية والتصور داخل Fabric بشكل كبير من العرض المشترك. سيسمح تكامل ArcGIS من Esri بتدفق البيانات عبر المؤسسة، سواء أكانت تعمل من Microsoft OneLake أو Microsoft Power BI أو بيئة ArcGIS الخاصة بها. سيتم تمكين مستخدمي Fabric من الوصول المباشر إلى أدوات ووظائف التحليلات المكانية المتطورة، ومكتبة واسعة من البيانات المكانية الموثوقة والمنسقة، لإنتاج تصورات وخرائط تفاعلية وبديهية.
"تعيد Esri وMicrosoft تشكيل كيفية عمل الجميع مع البيانات. قال Jack Dangermond، رئيس Esri، "الآن سيتمكن محترفو البيانات من الوصول المباشر إلى قدرات Esri الأساسية داخل بيئة Microsoft Fabric الخاصة بهم ". "يسعدنا أن نطور عملنا المهم مع Microsoft ونرى قوة الرؤى المكانية المفتوحة لعملائنا المشتركين".
قال Arun Ulagaratchagan، نائب رئيس قسم Azure Data في Microsoft: "يسمح التكامل مع Esri لعملائنا من Microsoft Fabric باكتساب رؤى جغرافية مكانية قيمة من خلال الوصول إلى تقنية التحليل المكاني القوية الخاصة بهم".
سيكون دمج ArcGIS مع Fabric متاحًا في الربع الثاني من عام 2024.
قال الدكتور Niall Robinson، رئيس قسم العقود الآجلة للمنتجات: "Esri وMicrosoft شريكان إستراتيجيان رئيسيان لمكتب الأرصاد الجوية". "مع تطوير الجيل القادم من الحواسيب العملاقة من Microsoft، ستنمو أحجام بياناتنا بشكل كبير. إن الاستمرار في مساعدة الناس على اتخاذ قرارات أفضل للحفاظ على سلامتهم وازدهارهم سيتطلب استخدامًا أكبر للتعلم الآلي/الذكاء الاصطناعي داخل مؤسستنا ومن قبل مستهلكينا النهائيين. إن إضافة التحليلات المكانية لشركة Esri إلى Microsoft Fabric هو تطور جديد مثير مع إمكانات كبيرة".
لمعرفة المزيد حول عبء العمل الجديد للتحليلات المكانية لـ Microsoft Fabric، تفضل بزيارة esri/spatial-analytics-in-microsoft-fabric .
Microsoft Ignite 2023 وموارد Fabric :
شاهد جلسة Microsoft Fabric ISV في Ignite 2023: إنشاء تطبيقات ISV على مدونة منصة Microsoft Fabric المفتوحة: مدونة التوافر العام لـ Microsoft Fabric: انضم إلى مجتمع Fabric اشترك في الإصدار التجريبي المجاني من Microsoft Fabric
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حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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