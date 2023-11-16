تتكامل Esri مع Microsoft Fabric لتقديم قدرات تحليلات مكانية رائدة

BUSINESS WIRE -- لتلبية الطلب المتزايد على التحليلات المكانية، تقوم Esri بتوسيع تعاونها الإستراتيجي طويل الأمد مع Microsoft من خلال منصة تحليلات موحدة مدعومة بالقدرات المكانية.ستعمل Microsoft Fabric، التي أصبحت الآن في التوافر العام كما تم الإعلان عنه اليوم في Microsoft Ignite، على تسريع الوقت اللازم للوصول إلى الرؤى والكشف عن الأنماط والاتجاهات والاتصالات غير المستكشفة من خلال تكامل التحليلات المكانية من برنامج ArcGIS من Esri.

سيستفيد علماء البيانات ومهندسو البيانات ومحللو الأعمال وأصحاب المصلحة التنفيذيون الذين يطالبون بالتحليلات المكانية والتصور داخل Fabric بشكل كبير من العرض المشترك. سيسمح تكامل ArcGIS من Esri بتدفق البيانات عبر المؤسسة، سواء أكانت تعمل من Microsoft OneLake أو Microsoft Power BI أو بيئة ArcGIS الخاصة بها. سيتم تمكين مستخدمي Fabric من الوصول المباشر إلى أدوات ووظائف التحليلات المكانية المتطورة، ومكتبة واسعة من البيانات المكانية الموثوقة والمنسقة، لإنتاج تصورات وخرائط تفاعلية وبديهية.

"تعيد Esri وMicrosoft تشكيل كيفية عمل الجميع مع البيانات. قال Jack Dangermond، رئيس Esri، "الآن سيتمكن محترفو البيانات من الوصول المباشر إلى قدرات Esri الأساسية داخل بيئة Microsoft Fabric الخاصة بهم ". "يسعدنا أن نطور عملنا المهم مع Microsoft ونرى قوة الرؤى المكانية المفتوحة لعملائنا المشتركين".

قال Arun Ulagaratchagan، نائب رئيس قسم Azure Data في Microsoft: "يسمح التكامل مع Esri لعملائنا من Microsoft Fabric باكتساب رؤى جغرافية مكانية قيمة من خلال الوصول إلى تقنية التحليل المكاني القوية الخاصة بهم".

سيكون دمج ArcGIS مع Fabric متاحًا في الربع الثاني من عام 2024.

قال الدكتور Niall Robinson، رئيس قسم العقود الآجلة للمنتجات: "Esri وMicrosoft شريكان إستراتيجيان رئيسيان لمكتب الأرصاد الجوية". "مع تطوير الجيل القادم من الحواسيب العملاقة من Microsoft، ستنمو أحجام بياناتنا بشكل كبير. إن الاستمرار في مساعدة الناس على اتخاذ قرارات أفضل للحفاظ على سلامتهم وازدهارهم سيتطلب استخدامًا أكبر للتعلم الآلي/الذكاء الاصطناعي داخل مؤسستنا ومن قبل مستهلكينا النهائيين. إن إضافة التحليلات المكانية لشركة Esri إلى Microsoft Fabric هو تطور جديد مثير مع إمكانات كبيرة".

لمعرفة المزيد حول عبء العمل الجديد للتحليلات المكانية لـ Microsoft Fabric، تفضل بزيارة esri/spatial-analytics-in-microsoft-fabric .

Microsoft Ignite 2023 وموارد Fabric :



شاهد جلسة Microsoft Fabric ISV في Ignite 2023:

إنشاء تطبيقات ISV على مدونة منصة Microsoft Fabric المفتوحة:

مدونة التوافر العام لـ Microsoft Fabric:

انضم إلى مجتمع Fabric اشترك في الإصدار التجريبي المجاني من Microsoft Fabric

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حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

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