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6 أعراض لضعف الجهاز المناعي

11/16/2023 4:20:27 AM
(MENAFN- Al Watan) يعد الجهاز المناعي في الأساس أداة للمساعدة في منع العدوى أو الحد منها، حيث يطلق أجساما مضادة لمهاجمة الجراثيم التي تسبب الأمراض.
يتكون الجهاز المناعي من أعضاء وخلايا مختلفة تحمي الجسم من الجراثيم، مثل البكتيريا والفيروسات والسموم.
وتوجد أعراض تعني أن الجهاز المناعي قد لا يعمل بالكفاءة المطلوبة منها:
1-التوتر الشديد
الجميع يشعر بالتوتر من وقت لآخر. ولكن في حال كان هذا الشعور خلفية ثابتة لحياتك، فقد لا يكون جهازك المناعي في حالة جيدة، وفقا لـ Penn Medicine.
وفي تقرير صادر عن جمعية علم النفس الأمريكية أن أجسامنا مجهزة جيدا للتعامل مع التوتر بجرعات صغيرة، ولكن عندما يصبح هذا التوتر طويل الأمد أو مزمنا، فقد يكون له آثار خطيرة على أجسامنا ويعيق جهاز المناعة.
وأوضحت نادية حسن، الطبيبة في ديلانسي للطب الباطني، أنه نظرا لأن "الإجهاد يقلل من الخلايا الليمفاوية في الجسم، وخلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة العدوى"، فقد يعني ذلك أنك أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروسات مثل نزلات البرد.
2. نزلات البرد المستمرة
يصاب الشخص البالغ في المتوسط مرتين إلى أربع نزلات برد سنويا، وفقا لـ"جونز هوبكنز ميديسن".
وقال الدكتور بيتر أبيل، كبير المحاضرين في العلوم الطبية الحيوية بجامعة سنترال لانكشاير، إن أكثر من ذلك قد يشير إلى ضعف نظام المناعة. مضيفا أن هذا قد يكون بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من الخلايا الليمفاوية التي تنتج أجساما مضادة تحارب الالتهابات الفيروسية.
وأحد أسباب ذلك هو أن النظام الغذائي قد لا يزودك بالفيتامينات التي تحتاجها لإنتاج هذه الخلايا، مثل فيتامين B12 أو حمض الفوليك أو الزنك.
3. مشاكل الجهاز الهضمي
وفقا لبحث أجري في عام 2012، فإن 70% من الجهاز المناعي موجود في الجهاز الهضمي في بطانة الأمعاء.
والبكتيريا المفيدة والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش هناك تدافع عن الأمعاء من العدوى وتدعم جهاز المناعة، ولكن الكميات المنخفضة منها يمكن أن تعرض الشخص لخطر الإصابة بالفيروسات والالتهابات المزمنة وحتى اضطرابات المناعة الذاتية.
وشرح الدكتور أبيل: "إنها عادة تحارب السموم التي قد يتم تناولها. كما أنها تنظم العناصر الغذائية التي تدخل، وبالتالي فإن ضعف الجهاز المناعي يمكن أن يؤدي إلى تقلصات في المعدة والإسهال".
وأشارت مؤسسة Penn Medicine إلى أن الغازات المتكررة يمكن أن تكون أيضا عارضا آخر لضعف جهاز المناعة.
4- التعب المستمر
إذا كنت تشعر بالتعب المستمر على الرغم من حصولك على قسط جيد من النوم ليلا، فقد يكون ذلك علامة على ضعف نظام المناعة.
5-الإصابة بالعدوى بشكل متكرر
إذا كنت تكافح من الالتهابات المتكررة، فقد يعكس ذلك حالات عدة بدءا من التهابات الأذن وحتى الالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية.
وبينت سوزي بيري، عالمة الغذاء وأخصائية التغذية من موقع sisterlylab، إن الالتهابات البكتيرية في اللثة والقدم الرياضي (أو سعفة القدم وهي عدوى فطرية جلدية تبدأ عادة بين أصابع القدمين) واضطراب البطن، يمكن أن تكون أيضا علامات على أن جهازك المناعي يعاني.
6- بطء شفاء الجروح
عند التعرض لحرق أو جرح أو خدش، يعمل جسمك على حماية الجرح عن طريق إرسال دم غني بالمغذيات إلى مكان الإصابة للمساعدة في تجديد الجلد الجديد.
و لكن عملية الشفاء هذه تعتمد على وجود خلايا مناعية صحية، لذلك ستستغرق جروحك وقتا أطول للشفاء إذا كان جهازك المناعي ضعيفا، وفقا لـ Penn Medicine.

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