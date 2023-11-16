معرض Big 5 Global 2023 يغطي قطاعات كاملة لصناعة البناء والتشييد تشمل كآفة مراحل عملية البناء

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- Al Watan) سيقام معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيجمع قطاعات الصناعة بأكملها تحت سقف واحد للقيام بالأعمال التجارية والتواصل وتبادل المعرفة.
وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءاتبشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: "على مر السنين، أصبح معرض Big 5 Global حافزاً ديناميكياً لدورة البناء الكاملة، من البداية إلى التكليف والإدارة. ويعد هذا الحدث جسراً محورياً يربط الشركات العالمية بالمشترين المناسبين، مما يجعله مكاناً أساسياً للمهنيين في قطاع البناء والتشييد".
ستحتل ثمانية قطاعات إنتاجية مركز الصدارة في Big 5 Global هذا العام بما في ذلك عوازل المباني والمباني الخاصة، والديكورات الداخلية والتشطيبات، وتقنيات البناء ومعدات الحماية الشخصية، والمباني الذكية، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وتصميم نماذج البناء، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية ومنتجات الطاقة الشمسية. إن التركيز على هذه القطاعات يجعل الحدث بوتقة تنصهر فيها الابتكارات المتطورة وتقنيات البناء الحديثة على نطاق عالمي. و مع وجود دولي أقوى يضم 2200 عارض من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والصين وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وسنغافورة وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والمزيد، سيقدم Big 5 Global استعراضاًشاملاً لقطاع البناء بأكمله.
بالإضافة إلى التركيز على ثمانية قطاعات إنتاجية، سيقام المعرض في موقع مشترك مع ثمانية معارض متخصصة، وهي معرض Big 5 Heavy و معرضالشرق الأوسط للخرسانة، و معرض HVAC R، ومعرض الشرق الأوسطللحجر، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض FM Expoبالإضافة إلى معرض النوافذ والأبواب والواجهات الذي يقام كل سنتين ومعرض Gulf Glass.
معرض Big 5 Heavy
كحدث متخصص يلبي إحتياجات صناعة المصانع والآلات والمركبات، سيركز Big 5 Heavy على قطاعات المنتجات المختلفة، بما في ذلك آلات ومعدات نقل التربة، والكسارات والمحاجر والغربلة، و منصات الوصول، و الرافعات ومعدات الرفع، والرافعات الشوكية من بين قطاعات أخرى. يزود الحدث الزوار بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات الشراء الصحيحة من خلال عرض أحدث المعدات والحلول التي تعزز كفاءة البناء والإنتاج.
تشمل قائمة الشركات العارضة في Big 5 Heavy شركات بارزة مثل باور(Bauer) وتيريكس (Terex) و مان للشاحنات ( (MAN Trucks وإيسوزوIsuzu)) وهوسكفارنا ((Husqvarna وأفانت ((Avant وجوريكا ((Goricaوغيرها. سيضم معرض Big 5 Heavy لهذا العام أكبر منطقة عرض خارجية على الإطلاق تعرض معدات البناء المتطورة بينما تضم أيضاً العارضين العائدين و شركة البناء الألماني ذو الوزن الثقيل "باور".
وتعليقاً على ذلك، قال شهرام هوشماندفارم، العضو المنتدب لشركة باور للمعدات الخليجية BAUER Equipment Gulf: "إنها فرصة هائلة بالنسبة لنا أن نكون جزءاً من Big 5 Heavy ليس فقط لعرض معدات البناء المتطورة لدينا ولكن أيضاً للتواصل مع قادة الصناعة والخبراء والمتخصصين في البناء".
سيقدم عارض آخر، ميلووكي تولز (Milwaukee Tools)، أدوات كهربائية تعمل بالبطاريات من خلال جناح الشركة في معرض Big 5 Heavy ليتم تشغيله بالكامل على الطاقة الشمسية.
معرض الشرق الأوسط للخرسانة Middle East Concrete
ستعرض شركة الشرق الأوسط للخرسانة منتجاتها بما في ذلك التسليح الخرساني، والقوالب والسقالات، ومعدات الإنتاج ومعدات الصب المسبق، والأسمنت والمنتجات الأسمنتية، ومعدات الخلط، والخرسانة الجاهزة، وغيرها.
سيضم الحدث بعضاً من أكبر الأسماء في العالم في صناعة الخرسانة وتشمل هذه الشركات، على سبيل المثال لا الحصر، كل من إليماتيك(Elematic) و كوندور ((Condor وماسا (MASA) ولافارج (Lafarge)وبوتزمايستر (Putzmeister) وكوادرا (Quadra) وتوبويرك (TOPWERK)وهيتك (Hitech) وكريتون (Kryton) والخليج للخرسانة سابقة الصب (Gulf Precast Concrete). كما أنه من المقرر أن تقوم شركة Sigma Enterprisesبإطلاق تقنية تريلاوني لإعداد سطح الخرسانة كجزء من خططها التوسعية.
وسيكون المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) بمثابة الجمعية الداعمة لمعرض الخرسانة في الشرق الأوسط. و تعليقاً على ذلك، قال أحمد مهنا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأمريكي للخرسانة: "من خلال شراكتنا مع معرض الشرق الأوسط للخرسانة، نسعى جاهدين لتمكين المهنيين والمهندسين من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المعرفة المتطورة والحلول المبتكرة وشبكة عالمية من شركاء الصناعة".
معرض الشرق الأوسط للحجر Middle East Stone
تغذي أنشطة البناء الحضرية القوية في المنطقة طفرة كبيرة في الحاجة إلى منتجات الحجر الطبيعي والرخام والجرانيت. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، يوفرمعرض الشرق الأوسط للحجر إمكانية الوصول إلى منتجات متميزة لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الأرضيات والواجهات والمناظر الطبيعية والتجهيزات الداخلية، فضلاً عن حلول التركيب والصيانة الشاملة على نطاق عالمي.
ستعرض شركات مثل بريتون (Breton) ووترجيت (Waterjet) وبراشوت(BRACHOT) وجوليبيدرا (Julipedra) وإيكتينوس (Iktinos) وناتورلمار(Naturelmar) وجرانيمارمو (Granimarmo) وغيرها في معرض الشرق الأوسط للحجر لهذا العام.
معرض النوافذ والأبواب والواجهات Windows Doors and Facades ومعرض Gulf Glass
تلعب النوافذ والأبواب والواجهات وكذلك صناعة الزجاج دوراً رئيسياً في تقليل تكاليف الطاقة وتحسين استدامة المباني. كما يؤدي التقدم التكنولوجي ومقاومة الطقس المحسنة وكفاءة الطاقة إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات.
وتشمل قطاعات المنتجات التي يركز عليها الحدث، أنظمة الجدران الستائرية، ومواد العزل، والأبواب والنوافذ المصنوعة من الألومنيوم، والأبواب والنوافذ الخشبية، والبرامج التشغيلية، وغيرها. بعض الأسماء الشهيرة التي تعرض في هذا الحدث هي شوكو الشرق الأوسط ( Schüco Middle East) و ألوميل الشرق الأوسط ((Alumil Middle East و غوتمان (Gutmann) و سيكون (Sykon) و هيغلا (Hegla) و أورجاداتا (Orgadata) ولاندجلاس(Landglass) و فيلتراغلاس (Filtraglass( و بيرتيتشي (Pertici(و وسيفبرو (سانت جوبان SEFPRO (Saint Gobain)(.
معرض HVAC R
يلعب قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء R دوراً محورياً في بناء المشاريع. وخلال معرض HVAC R Expo، سوف يستكشف الزوار منتجات وخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد المستدامة. وسيشهد المعرض مشاركةأسماء معروفة مثل هانيويل(Honeywell (، و مجموعة ريم، و ريزيدنس، و سيمنز، و جلف أو فليكس (Gulf-O-Flex )، و دانفوس (Danfoss)، و مجموعة فواز و مجموعة كولكس.
معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية Urban Design and Landscape Expo
باعتباره الحدث الأول للمساحات الخضراء الحضرية، سيكتشف الزوار مجموعة واسعة من قطاعات المنتجات بما في ذلك المقاعد وحواجز المقاعد ، والخشب المركب والتزيين، وحاويات مصانع الأثاث، وأثاث الحدائق والشوارع، والممرات والساحات والأرضيات وغيرها.
ومن بين العارضين في هذا الحدث شركات مثل بلو ستريم ((Bluestream، وراكنور (RAKNOR) ، والمشرق للري، و الفجيرة للمنتجات الخرسانية، و سيرج فيراري، و باجاتيني (Bagatinni) و يوروتيك ( (Eurotech.
معرض FM Expo
تضمن إدارة المرافق التشغيل السلس للمباني طوال دورة حياتها بالكامل. وفي FM Expo، يمكن للزوار اكتشاف قطاعات المنتجات المختلفة، بما في ذلك خدمات التنظيف والنظافة التجارية والنفايات وإعادة التدوير وغيرها من منتجات وخدمات إدارة المرافق. وستضم قائمة العارضين شركات مثل Elid Technology International و Taqt و Vance Chemicals و Xporience.
وتضيف جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات، دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة: "من خلال الموقع المشترك لثمانية أحداث متخصصة، يوفر Big 5 Global الفرصة للقاء أكثر من 2,200 عارض من أكثر من 60 دولة عارضة لاستكشاف أفضل ما تقدمه الصناعة، بما في ذلك التقنيات الرائدة وممارسات البناء المستدامة والمواد المتطورة وحلول إدارة المشاريع المبتكرة. وكل ذلك يدعم بشكل جماعي التطوير والتسليم الفعال خلال دورة حياة المشروع ".
ولتعزيز الريادة الفكرية العالمية في الصناعة، سيقدم Big 5 Global هذا العام برنامجاً شاملاً للمحتوى بما في ذلك قمة Big 5 Global Leaders، وقمة Big 5 FutureTech، وكل شيء معماري بالإضافة إلى Big 5 Talks، التي تعقد تحت 10 مسارات مختلفة بما في ذلك إدارة المشاريع، والخرسانة، والجيوتقنية، والهندسة المعمارية، والطاقة الشمسية، وإدارة المرافق، والواجهات، HVAC R & MEP، و تصميم نماذج البناء، و التكنولوجيا والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية. سيحتفل الحدث أيضاً بالإصدار الثالث من جوائز Big 5 Global Impact، التي تعترف بالابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء في 19 فئة.
سيقام Big 5 Global بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية كشريك رئيسي. كما تضم قائمة الداعمين كل من بلدية دبي والدفاع المدني في دبي، والراعي البلاتيني، هيئة تنمية الصادرات السعودية Saudi Export Development Authority ، والراعي الذهبي، NG Khutaya، والراعي الماسي لحدث أبواب وواجهات النوافذ، Schueco ، والراعي البلاتيني لحدث أبواب وواجهات النوافذ، Alumil ، والراعي الذهبي لحدث أبواب وواجهات النوافذ ، Sykon، والراعي الفضي، ECE Marble، وItalian Trade Agency وFresh، والراعي للتنمية المستدامة، Dubai Investment Park، والراعي البرونزي، Al Waseef Group وRubber World وRAK Bank.
سيقام معرض Big 5 Global في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، وسيستقطب أكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة وأكثر من 2,200 عارض يعرضون أكثر من 50,000 منتج.
حضور معرض Big 5 global الذي يعقد بشكل سنوي مجاني للمتخصصين في هذا المجال. كما أن تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط:
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