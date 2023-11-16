معرض Big 5 Global 2023 يغطي قطاعات كاملة لصناعة البناء والتشييد تشمل كآفة مراحل عملية البناء

MENAFN - Al Watan) سيقام معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيجمع قطاعات الصناعة بأكملها تحت سقف واحد للقيام بالأعمال التجارية والتواصل وتبادل المعرفة.

وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءاتبشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: "على مر السنين، أصبح معرض Big 5 Global حافزاً ديناميكياً لدورة البناء الكاملة، من البداية إلى التكليف والإدارة. ويعد هذا الحدث جسراً محورياً يربط الشركات العالمية بالمشترين المناسبين، مما يجعله مكاناً أساسياً للمهنيين في قطاع البناء والتشييد".

ستحتل ثمانية قطاعات إنتاجية مركز الصدارة في Big 5 Global هذا العام بما في ذلك عوازل المباني والمباني الخاصة، والديكورات الداخلية والتشطيبات، وتقنيات البناء ومعدات الحماية الشخصية، والمباني الذكية، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وتصميم نماذج البناء، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية ومنتجات الطاقة الشمسية. إن التركيز على هذه القطاعات يجعل الحدث بوتقة تنصهر فيها الابتكارات المتطورة وتقنيات البناء الحديثة على نطاق عالمي. و مع وجود دولي أقوى يضم 2200 عارض من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والصين وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وسنغافورة وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والمزيد، سيقدم Big 5 Global استعراضاًشاملاً لقطاع البناء بأكمله.

بالإضافة إلى التركيز على ثمانية قطاعات إنتاجية، سيقام المعرض في موقع مشترك مع ثمانية معارض متخصصة، وهي معرض Big 5 Heavy و معرضالشرق الأوسط للخرسانة، و معرض HVAC R، ومعرض الشرق الأوسطللحجر، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض FM Expoبالإضافة إلى معرض النوافذ والأبواب والواجهات الذي يقام كل سنتين ومعرض Gulf Glass.

معرض Big 5 Heavy

كحدث متخصص يلبي إحتياجات صناعة المصانع والآلات والمركبات، سيركز Big 5 Heavy على قطاعات المنتجات المختلفة، بما في ذلك آلات ومعدات نقل التربة، والكسارات والمحاجر والغربلة، و منصات الوصول، و الرافعات ومعدات الرفع، والرافعات الشوكية من بين قطاعات أخرى. يزود الحدث الزوار بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات الشراء الصحيحة من خلال عرض أحدث المعدات والحلول التي تعزز كفاءة البناء والإنتاج.

تشمل قائمة الشركات العارضة في Big 5 Heavy شركات بارزة مثل باور(Bauer) وتيريكس (Terex) و مان للشاحنات ( (MAN Trucks وإيسوزوIsuzu)) وهوسكفارنا ((Husqvarna وأفانت ((Avant وجوريكا ((Goricaوغيرها. سيضم معرض Big 5 Heavy لهذا العام أكبر منطقة عرض خارجية على الإطلاق تعرض معدات البناء المتطورة بينما تضم أيضاً العارضين العائدين و شركة البناء الألماني ذو الوزن الثقيل "باور".

وتعليقاً على ذلك، قال شهرام هوشماندفارم، العضو المنتدب لشركة باور للمعدات الخليجية BAUER Equipment Gulf: "إنها فرصة هائلة بالنسبة لنا أن نكون جزءاً من Big 5 Heavy ليس فقط لعرض معدات البناء المتطورة لدينا ولكن أيضاً للتواصل مع قادة الصناعة والخبراء والمتخصصين في البناء".

سيقدم عارض آخر، ميلووكي تولز (Milwaukee Tools)، أدوات كهربائية تعمل بالبطاريات من خلال جناح الشركة في معرض Big 5 Heavy ليتم تشغيله بالكامل على الطاقة الشمسية.

معرض الشرق الأوسط للخرسانة Middle East Concrete

ستعرض شركة الشرق الأوسط للخرسانة منتجاتها بما في ذلك التسليح الخرساني، والقوالب والسقالات، ومعدات الإنتاج ومعدات الصب المسبق، والأسمنت والمنتجات الأسمنتية، ومعدات الخلط، والخرسانة الجاهزة، وغيرها.

سيضم الحدث بعضاً من أكبر الأسماء في العالم في صناعة الخرسانة وتشمل هذه الشركات، على سبيل المثال لا الحصر، كل من إليماتيك(Elematic) و كوندور ((Condor وماسا (MASA) ولافارج (Lafarge)وبوتزمايستر (Putzmeister) وكوادرا (Quadra) وتوبويرك (TOPWERK)وهيتك (Hitech) وكريتون (Kryton) والخليج للخرسانة سابقة الصب (Gulf Precast Concrete). كما أنه من المقرر أن تقوم شركة Sigma Enterprisesبإطلاق تقنية تريلاوني لإعداد سطح الخرسانة كجزء من خططها التوسعية.

وسيكون المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) بمثابة الجمعية الداعمة لمعرض الخرسانة في الشرق الأوسط. و تعليقاً على ذلك، قال أحمد مهنا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأمريكي للخرسانة: "من خلال شراكتنا مع معرض الشرق الأوسط للخرسانة، نسعى جاهدين لتمكين المهنيين والمهندسين من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المعرفة المتطورة والحلول المبتكرة وشبكة عالمية من شركاء الصناعة".

معرض الشرق الأوسط للحجر Middle East Stone

تغذي أنشطة البناء الحضرية القوية في المنطقة طفرة كبيرة في الحاجة إلى منتجات الحجر الطبيعي والرخام والجرانيت. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، يوفرمعرض الشرق الأوسط للحجر إمكانية الوصول إلى منتجات متميزة لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الأرضيات والواجهات والمناظر الطبيعية والتجهيزات الداخلية، فضلاً عن حلول التركيب والصيانة الشاملة على نطاق عالمي.

ستعرض شركات مثل بريتون (Breton) ووترجيت (Waterjet) وبراشوت(BRACHOT) وجوليبيدرا (Julipedra) وإيكتينوس (Iktinos) وناتورلمار(Naturelmar) وجرانيمارمو (Granimarmo) وغيرها في معرض الشرق الأوسط للحجر لهذا العام.

معرض النوافذ والأبواب والواجهات Windows Doors and Facades ومعرض Gulf Glass

تلعب النوافذ والأبواب والواجهات وكذلك صناعة الزجاج دوراً رئيسياً في تقليل تكاليف الطاقة وتحسين استدامة المباني. كما يؤدي التقدم التكنولوجي ومقاومة الطقس المحسنة وكفاءة الطاقة إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات.

وتشمل قطاعات المنتجات التي يركز عليها الحدث، أنظمة الجدران الستائرية، ومواد العزل، والأبواب والنوافذ المصنوعة من الألومنيوم، والأبواب والنوافذ الخشبية، والبرامج التشغيلية، وغيرها. بعض الأسماء الشهيرة التي تعرض في هذا الحدث هي شوكو الشرق الأوسط ( Schüco Middle East) و ألوميل الشرق الأوسط ((Alumil Middle East و غوتمان (Gutmann) و سيكون (Sykon) و هيغلا (Hegla) و أورجاداتا (Orgadata) ولاندجلاس(Landglass) و فيلتراغلاس (Filtraglass( و بيرتيتشي (Pertici(و وسيفبرو (سانت جوبان SEFPRO (Saint Gobain)(.

معرض HVAC R

يلعب قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء R دوراً محورياً في بناء المشاريع. وخلال معرض HVAC R Expo، سوف يستكشف الزوار منتجات وخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد المستدامة. وسيشهد المعرض مشاركةأسماء معروفة مثل هانيويل(Honeywell (، و مجموعة ريم، و ريزيدنس، و سيمنز، و جلف أو فليكس (Gulf-O-Flex )، و دانفوس (Danfoss)، و مجموعة فواز و مجموعة كولكس.

معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية Urban Design and Landscape Expo

باعتباره الحدث الأول للمساحات الخضراء الحضرية، سيكتشف الزوار مجموعة واسعة من قطاعات المنتجات بما في ذلك المقاعد وحواجز المقاعد ، والخشب المركب والتزيين، وحاويات مصانع الأثاث، وأثاث الحدائق والشوارع، والممرات والساحات والأرضيات وغيرها.

ومن بين العارضين في هذا الحدث شركات مثل بلو ستريم ((Bluestream، وراكنور (RAKNOR) ، والمشرق للري، و الفجيرة للمنتجات الخرسانية، و سيرج فيراري، و باجاتيني (Bagatinni) و يوروتيك ( (Eurotech.

معرض FM Expo

تضمن إدارة المرافق التشغيل السلس للمباني طوال دورة حياتها بالكامل. وفي FM Expo، يمكن للزوار اكتشاف قطاعات المنتجات المختلفة، بما في ذلك خدمات التنظيف والنظافة التجارية والنفايات وإعادة التدوير وغيرها من منتجات وخدمات إدارة المرافق. وستضم قائمة العارضين شركات مثل Elid Technology International و Taqt و Vance Chemicals و Xporience.

وتضيف جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات، دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة: "من خلال الموقع المشترك لثمانية أحداث متخصصة، يوفر Big 5 Global الفرصة للقاء أكثر من 2,200 عارض من أكثر من 60 دولة عارضة لاستكشاف أفضل ما تقدمه الصناعة، بما في ذلك التقنيات الرائدة وممارسات البناء المستدامة والمواد المتطورة وحلول إدارة المشاريع المبتكرة. وكل ذلك يدعم بشكل جماعي التطوير والتسليم الفعال خلال دورة حياة المشروع ".

ولتعزيز الريادة الفكرية العالمية في الصناعة، سيقدم Big 5 Global هذا العام برنامجاً شاملاً للمحتوى بما في ذلك قمة Big 5 Global Leaders، وقمة Big 5 FutureTech، وكل شيء معماري بالإضافة إلى Big 5 Talks، التي تعقد تحت 10 مسارات مختلفة بما في ذلك إدارة المشاريع، والخرسانة، والجيوتقنية، والهندسة المعمارية، والطاقة الشمسية، وإدارة المرافق، والواجهات، HVAC R & MEP، و تصميم نماذج البناء، و التكنولوجيا والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية. سيحتفل الحدث أيضاً بالإصدار الثالث من جوائز Big 5 Global Impact، التي تعترف بالابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء في 19 فئة.

سيقام Big 5 Global بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية كشريك رئيسي. كما تضم قائمة الداعمين كل من بلدية دبي والدفاع المدني في دبي، والراعي البلاتيني، هيئة تنمية الصادرات السعودية Saudi Export Development Authority ، والراعي الذهبي، NG Khutaya، والراعي الماسي لحدث أبواب وواجهات النوافذ، Schueco ، والراعي البلاتيني لحدث أبواب وواجهات النوافذ، Alumil ، والراعي الذهبي لحدث أبواب وواجهات النوافذ ، Sykon، والراعي الفضي، ECE Marble، وItalian Trade Agency وFresh، والراعي للتنمية المستدامة، Dubai Investment Park، والراعي البرونزي، Al Waseef Group وRubber World وRAK Bank.

سيقام معرض Big 5 Global في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، وسيستقطب أكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة وأكثر من 2,200 عارض يعرضون أكثر من 50,000 منتج.

حضور معرض Big 5 global الذي يعقد بشكل سنوي مجاني للمتخصصين في هذا المجال. كما أن تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط: