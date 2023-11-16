التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تحصد جوائز قطاع السيارات بالمملكة لعام 2023-2024 لعلامة هونشي

(MENAFN
- Al Watan) حصلت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة الوكيل الحصري لسيارات "هونشي" في المملكة العربية السعودية على جائزتين في حفل جائزة PR-ARABIA الوطنية لقطاع السيارات لعام 2023-2024، حيث حصدت "هونشي اوسادو 2023 جائزة أفضل سيارة Premium سيدان، كما حصدت هونشي E-HS9الكهربائية بالكامل متعددة الاستعمالات أفضل سيارة Premium EV، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً بحضور نخبة كبيرة من رجال الأعمال والصحافة والمهتمين بقطاع السيارات.
وفي تصريح بهذه المناسبة قال السيد جيسون بلاين المدير العام لعلامة "هونشي": "أن حصولنا على هذه الجوائز هو دليل على امتيازنا في تقديم أفضل الطرازات لعملائنا في السوق السعودي، مضيفاً أن شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تعمل دائما مع شركائها لرفع مستوى خدماتها لعلامة هونشي في السوق السعودي، نحن سعداء جدا بتحقيق هذه الإنجازات، وسنعمل دائما على تطوير علاقتنا بعملائنا وتلبية احتياجاتهم من طرازات رفيعة المستوى، كما سنستمر في تطوير استثماراتنا في مراكز خدمات ما قبل وبعد البيع".
مضيفاً: "شهدت مبيعات Hongqi في السعودية نموًا هائلاً منذ بداية عملياتنا في عام 2021. وفي عام 2022، نمت مبيعات هونشي بنسبة 42٪ مقارنةً بإجمالي نمو قطاع المنتجات الفاخرة بنسبة 8.7٪. ونواصل هذا العام 2023 نمونا بزيادة قدرها 31٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي". وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية كثمرة لنجاح التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة من خلال الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها لتطوير وزيادة مراكز "هونشي" في مناطق مختلفة بالمملكة، لضمان تحقيق أعلى معدلات المبيعات وتقديم الأفضل لعملاء "هونشي" بالسعودية.
الجدير بالذكر أن سيارة هونشي اوسادو 2023 هي سيارة فارهة، وتعتبر سباقة في فئتها، وتتشارك مع شقيقتها الأكبر H9 في لغة التصميم لريادة السيارات الفارهة، وقد حققت نجاحا ملموسا منذ بداية انطلاقها في الاسواق.
كما تعتبر سيارة هونشي E-HS9 سيارة فريدة من نوعها في السوق السعودي كأول سيارة متعددة الاستخدامات فارهة وكهربائية بالكامل من هونشي، إضافةً إلى تمتعها بأعلى المواصفات التقنية الفارهة.
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