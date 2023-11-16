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التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تحصد جوائز قطاع السيارات بالمملكة لعام 2023-2024 لعلامة هونشي

11/16/2023 4:20:26 AM
(MENAFN- Al Watan) حصلت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة الوكيل الحصري لسيارات "هونشي" في المملكة العربية السعودية على جائزتين في حفل جائزة PR-ARABIA الوطنية لقطاع السيارات لعام 2023-2024، حيث حصدت "هونشي اوسادو 2023 جائزة أفضل سيارة Premium سيدان، كما حصدت هونشي E-HS9الكهربائية بالكامل متعددة الاستعمالات أفضل سيارة Premium EV، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً بحضور نخبة كبيرة من رجال الأعمال والصحافة والمهتمين بقطاع السيارات.
وفي تصريح بهذه المناسبة قال السيد جيسون بلاين المدير العام لعلامة "هونشي": "أن حصولنا على هذه الجوائز هو دليل على امتيازنا في تقديم أفضل الطرازات لعملائنا في السوق السعودي، مضيفاً أن شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تعمل دائما مع شركائها لرفع مستوى خدماتها لعلامة هونشي في السوق السعودي، نحن سعداء جدا بتحقيق هذه الإنجازات، وسنعمل دائما على تطوير علاقتنا بعملائنا وتلبية احتياجاتهم من طرازات رفيعة المستوى، كما سنستمر في تطوير استثماراتنا في مراكز خدمات ما قبل وبعد البيع".
مضيفاً: "شهدت مبيعات Hongqi في السعودية نموًا هائلاً منذ بداية عملياتنا في عام 2021. وفي عام 2022، نمت مبيعات هونشي بنسبة 42٪ مقارنةً بإجمالي نمو قطاع المنتجات الفاخرة بنسبة 8.7٪. ونواصل هذا العام 2023 نمونا بزيادة قدرها 31٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي". وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية كثمرة لنجاح التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة من خلال الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها لتطوير وزيادة مراكز "هونشي" في مناطق مختلفة بالمملكة، لضمان تحقيق أعلى معدلات المبيعات وتقديم الأفضل لعملاء "هونشي" بالسعودية.
الجدير بالذكر أن سيارة هونشي اوسادو 2023 هي سيارة فارهة، وتعتبر سباقة في فئتها، وتتشارك مع شقيقتها الأكبر H9 في لغة التصميم لريادة السيارات الفارهة، وقد حققت نجاحا ملموسا منذ بداية انطلاقها في الاسواق.
كما تعتبر سيارة هونشي E-HS9 سيارة فريدة من نوعها في السوق السعودي كأول سيارة متعددة الاستخدامات فارهة وكهربائية بالكامل من هونشي، إضافةً إلى تمتعها بأعلى المواصفات التقنية الفارهة.

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