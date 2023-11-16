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السعودية تدين وترفض اقتحام وقصف محيط مستشفيات بقطاع غزة

11/16/2023 4:20:26 AM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.
وتؤكد المملكة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية والغير إنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية

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