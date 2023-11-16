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السعودية ودول الكاريكوم.. قمة أولى نحو شراكة إستراتيجية ومصالح مشتركة

11/16/2023 4:20:26 AM
(MENAFN- Al Watan) حرصت المملكة منذ تأسيسها على مد جسور التواصل مع دول العالم وفق سياسة راسخة وواضحة قائمة على بناء علاقات إيجابية مبنية على الاحترام والتعاون والمصالح المشتركة.
ومن هذا المبدأ جاء اهتمام المملكة بإقامة علاقات مع (دول الكاريكوم)، والذي يعكس انفتاح المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي.
ويأتي انعقاد القمة "السعودية مع دول الكاريكوم"، غدًا، في مدينة الرياض؛ حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ على تعزيز العلاقات ودفعها قدمًا، وتقديرًا من الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوين الإقليمي والدولي، مما يعكس التزامها بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموحة مع المملكة، بناءً على القيم والمصالح المشتركة.
وتكمن أهمية انعقاد القمة بين المملكة العربية السعودية ودول الكاريكوم في كونها الأولى من نوعها على مستوى قادة الدول.
وسعيًا لبذل المزيد من العلاقات، شاركت المملكة في أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريكوم، مايو الماضي والتي أقيمت في جمهورية غواتيمالا، لمناقشة أهمية التنسيق المتعدد الأطراف فيما يخص التحديات الدولية، وتفعيل العمل الدولي المشترك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول وشعوب العالم. وأكدت المملكة من خلال مشاركتها حرصها على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول منطقة الكاريبي، لدور الرابطة الهام في تعزيز التعاون الإقليمي، ودفع العمل الجماعي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل التجارة، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، وغيرها.
كما شاركت المملكة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الكاريكوم الذي عقد سبتمبر الماضي في نيويورك؛ لإقامة شراكة بين الكيانين الإقليميين.
واستمرارًا للعمل الاقتصادي المشترك، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الكاريبيه في 2023، نحو 203.177045 ريالًا سعودي، حيث سجلت قيمة الصادرات السلعية 102.336261،منها (لدائن ومصنوعاتها، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، نحاس ومصنوعاته، ألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل)، فيما سجلت قيمة الواردات السلعية 100.840784 ريالًا سعودي، وشملت (أجهزة طبية وبصرية وتصويرية، منتجات الصيدلة، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، كتب، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها).
وفي يوليو 2022 م أقيم منتدى للاستثمار السعودي - الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، بمشاركة قادة الاستثمار من القطاعين العام والخاص في المملكة ودول منطقة الكاريبي؛ بهدف مناقشة فرص الاستثمار والتطورات في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية. ويعزز انعقاد القمة فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتكتل الكاريبي، من خلال القطاعين العام والخاص، وإيجاد فرص متبادلة للتعاون المشترك، وبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في ضوء رؤية المملكة 2030.
وحرصًا على تنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي، وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في باربادوس مذكرة تفاهم نوفمبر 2022، تتضمن عدداً من البنود التشغيلية الخاصة بالنقل الجوي وتعددية تعيين الناقلات الوطنية، إضافة إلى التعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.
والتزامًا منها في تعزيز الأولويات المشتركة ذات الاهتمام في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى جانب البلدان النامية الأخرى من منطقة البحر الكاريبي، تتشارك المملكة مع دول الكاريكوم الاهتمام بجهود مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والطاقة المستدامة النظيفة، ودعم كافة الجهود والمبادرات المتعلقة بذلك ومن ضمنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمنظمة العالمية للمياه.
واستمرارًا لجهود المملكة الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية في جميع أنحاء العالم، حيث تعد من أكبر 10 مانحين للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، قدم الصندوق السعودي للتنمية نشاطه التنموي في الدول الأعضاء في منظمة الكاريكوم منذ ما يقارب أربعة عقود، ومنذ بداية هذا العام قدم ما يقارب (670) مليون دولار لتمويل (12) مشروعاً تنموياً.
وتمثل دعم الصندوق في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة، لدول الكاريكوم إذ شملت تلك المشروعات، دول: (انتيغوا وبربودا، جزر البهاما، غرينادا، بيليز، غيانا، جامايكا، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين)، في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية، وهي : ( مشروع توسعة جامعة جزر الهند الغربية الخمس) في انتيغوا وبربودا، و (مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال، ومشروع نهضة مطارات جُزر العائلة في جزر البهاما)، و (مشروع البنية التحتية الذكية مناخيًا ) في غرينادا، و (مشروع مستشفى المستوى الثالث في العاصمة بلموبان، ومشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية ) في بيليز، (مشروع تطوير البنية التحتية لقطاع الإسكان، ومشروع إنشاء جسر ويسمار) في غيانا، (مشروع إعادة بناء وتأهيل مستشفى سانت جود) في سانت لوسيا، و (ومشروع إنشاء مركز الرعاية الصحية في ساوث ريفيرز، ومشروع إنشاء مركز ثقافي فني وسوق للمنتجات الحرفية والزراعية في بيل فيو) في سانت فنسنت والغرينادين، و (مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية) في عاصمة دومنيكا "روسو".
وفي الجانب التعليمي: خصصت الجامعات الحكومية السعودية 294 مقعدًا لطلاب دول الكاريكوم، كما بلغ عدد العاملين في المملكة ما يقارب 200 موظف وموظفة. وحرصًا من الجانبين على التنسيق المستمر، سيسهم انعقاد القمة، في تنسيق الدعم المتبادل للترشيحات الدولية المختلفة بين المملكة ودول الكاريكوم، ومنها ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، إضافة إلى التنسيق في المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, كما سيسهم في تعزيز التعاون والشراكات السياحية وإبراز جاذبية البيئة السياحية في المملكة.

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