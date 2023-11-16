السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية لإغاثة أهالي غزة

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية لإغاثة أهالي غزة
التاريخ
11/16/2023 4:20:26 AM
(MENAFN
- Al Watan) رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وبدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة، وتعده خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية
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