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بسبب حصان..طائرة تعود إلى المطار بشكل طارئ بعد إقلاعها

11/16/2023 4:20:26 AM
(MENAFN- Al Watan) عادت طائرة شحن بلجيكية كانت تغادر نيويورك أدراجها إلى مطار جون إف كينيدي الدولي بسبب هروب حصان من قفصه، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية .
حيث ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" مستندةً إلى مشاهد من نظام مراقبة الحركة الجوية، أنّ الحصان فرّ بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة التي كانت حينها على علوّ حوالى 9500 متر.
وعلى إثر ذلك، طلب طيّار طائرة "بوينغ 747" التابعة لطيران "اير أتلانتا آيسلاندك" الإذن بالعودة إلى نيويورك، مع فشل الطاقم في إعادة الحصان إلى قفصه.
وقال الطيار في تسجيل نشرعبر يوتيوب "لم نواجه مشكلة مرتبطة بالطيران لكن علينا العودة إلى نيويورك لأننا لم نتمكّن من إعادة الحصان إلى قفصه".
وطلب الطيار أيضاً حضور طبيب بيطري خلال هبوط الطائرة.
واضطرت الطائرة إلى التخلّص من نحو 20 طناً من الوقود فوق المحيط الأطلسي قبل أن تتمكن من الهبوط.
واستأنفت رحلتها بعد فترة وجيزة لتهبط في لييج البلجيكية في صباح اليوم التالي، بحسب بيانات من موقع "فلايت رادار 24" المتخص.

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