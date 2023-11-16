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ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا

11/16/2023 4:20:25 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا من الجنسية السودانية، لتخزينه أكثر من (75) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ٍ لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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