ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا من الجنسية السودانية، لتخزينه أكثر من (75) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ٍ لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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