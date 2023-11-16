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روسيا: العقوبات الأوروبية الجديدة جزء من حرب شرسة علينا

11/16/2023 4:20:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة الخارجية الروسية، إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثانية عشرة على روسيا جزء من“حرب شرسة” يشنها الغرب على البلاد.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا“بسبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي 'الأحمق المفيد' لواشنطن”.

وأضافت أن الولايات المتحدة تستخدم أوروبا“كعصا” تستخدمها فيما وصفته بسياسة واشنطن“المناهضة لروسيا”.

وقالت إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة لن تحقق شيئا مضيفة أن عقوبات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.

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