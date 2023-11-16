روسيا: العقوبات الأوروبية الجديدة جزء من حرب شرسة علينا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثانية عشرة على روسيا جزء من“حرب شرسة” يشنها الغرب على البلاد.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا“بسبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي 'الأحمق المفيد' لواشنطن”.
وأضافت أن الولايات المتحدة تستخدم أوروبا“كعصا” تستخدمها فيما وصفته بسياسة واشنطن“المناهضة لروسيا”.
وقالت إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة لن تحقق شيئا مضيفة أن عقوبات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.
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