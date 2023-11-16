التضخم في فرنسا يتباطأ إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2022

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم السنوي في فرنسا خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ نحو 20 شهرًا.

وبحسب سكاي نيوز، كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات، أن مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا قد تباطأ إلى 4% على أساس سنوي في أكتوبر، في خطوة تتفق مع التوقعات، مقابل 4.9% في شهر سبتمبر الماضي.

كما أوضحت بيانات المعهد أن معدل التضخم الشهري قد بلغ 0.1%، بما يتماشى مع التوقعات.

وتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2.9%، وفق ما أظهرت بيانات“يوروستات” لشهر أكتوبر، وهو أقل معدل منذ يوليو 2021 عندما وصل إلى 2.2%.

ويعد التضخم أقل من نسبة 4.3% تم تسجيلها في سبتمبر وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا بأن يبقى التضخم أعلى من 3%.

وبات معدل التضخم حاليا أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.





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