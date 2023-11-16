التضخم في فرنسا يتباطأ إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ معدل التضخم السنوي في فرنسا خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ نحو 20 شهرًا.
وبحسب سكاي نيوز، كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات، أن مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا قد تباطأ إلى 4% على أساس سنوي في أكتوبر، في خطوة تتفق مع التوقعات، مقابل 4.9% في شهر سبتمبر الماضي.
كما أوضحت بيانات المعهد أن معدل التضخم الشهري قد بلغ 0.1%، بما يتماشى مع التوقعات.
وتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2.9%، وفق ما أظهرت بيانات“يوروستات” لشهر أكتوبر، وهو أقل معدل منذ يوليو 2021 عندما وصل إلى 2.2%.
ويعد التضخم أقل من نسبة 4.3% تم تسجيلها في سبتمبر وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا بأن يبقى التضخم أعلى من 3%.
وبات معدل التضخم حاليا أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
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