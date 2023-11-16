بلاكستون تخطط لاقتراض 400 مليون دولار لتعزيز صندوقها الائتماني الخاص

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط“بلاكستون” الأمريكية لاقتراض نحو 400 مليون دولار، لزيادة القدرة الاستثمارية لصندوقها الائتماني الخاص، في صفقة تتضمن بيع الديون التي يمتلكها الصندوق.
وكشفت وثائق اطلعت عليها صحيفة“فاينانشيال تايمز” أن الشركة بصدد الانتهاء من جمع التمويل المطلوب، عبر ما يسمى بآلية التزام القروض المضمونة، والمغطاة بالديون التي يمتلكها صندوقها الائتماني الخاص“BCRED”، والذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار.
وأظهرت الوثائق أن الشركة سوف تقوم ببيع القروض التي يحتوي عليها الصندوق لمستثمري التزام القروض المضمونة، بما فيها ديون شركة“زيندسك – Zendesk” المتخصصة في المنتجات البرمجية، و”ميم كاست – Mimecast” للأمن السيبراني.
وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، أن صندوق“بلاكستون” الائتماني يخطط للاحتفاظ بالأوراق المالية لالتزام القروض المضمونة، لتجنب أي نزاعات محتملة حول كيفية تحديد أي من القروض سوف تظل داخل الصندوق، وما يندرج تحت الالتزام الجديد.
وتقوم آلية التزامات القروض المضمونة على تجميع ديون الشركات المحفوفة بالمخاطر معاً في صورة أوراق مالية جديدة، لمنح المستثمرين درجات مختلفة من مخاطر التعرض للخسائر المحتملة الناجمة عن هذه الالتزامات.
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