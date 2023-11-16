بلاكستون تخطط لاقتراض 400 مليون دولار لتعزيز صندوقها الائتماني الخاص

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط“بلاكستون” الأمريكية لاقتراض نحو 400 مليون دولار، لزيادة القدرة الاستثمارية لصندوقها الائتماني الخاص، في صفقة تتضمن بيع الديون التي يمتلكها الصندوق.

وكشفت وثائق اطلعت عليها صحيفة“فاينانشيال تايمز” أن الشركة بصدد الانتهاء من جمع التمويل المطلوب، عبر ما يسمى بآلية التزام القروض المضمونة، والمغطاة بالديون التي يمتلكها صندوقها الائتماني الخاص“BCRED”، والذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار.

وأظهرت الوثائق أن الشركة سوف تقوم ببيع القروض التي يحتوي عليها الصندوق لمستثمري التزام القروض المضمونة، بما فيها ديون شركة“زيندسك – Zendesk” المتخصصة في المنتجات البرمجية، و”ميم كاست – Mimecast” للأمن السيبراني.

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، أن صندوق“بلاكستون” الائتماني يخطط للاحتفاظ بالأوراق المالية لالتزام القروض المضمونة، لتجنب أي نزاعات محتملة حول كيفية تحديد أي من القروض سوف تظل داخل الصندوق، وما يندرج تحت الالتزام الجديد.

وتقوم آلية التزامات القروض المضمونة على تجميع ديون الشركات المحفوفة بالمخاطر معاً في صورة أوراق مالية جديدة، لمنح المستثمرين درجات مختلفة من مخاطر التعرض للخسائر المحتملة الناجمة عن هذه الالتزامات.

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