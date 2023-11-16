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24.4 مليار يوان زيادة في القروض المتعثرة لبنوك الصين بالربع الثالث

11/16/2023 4:20:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن نسبة القروض المتعثرة في البنوك التجارية بالصين شهدت انخفاضا بـ0.01 نقطة مئوية لتصل إلى 1.61% في نهاية الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، إلى أن رصيد القروض المتعثرة للبنوك التجارية بلغ 3.2 تريليون يوان (445.68 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 24.4 مليار يوان عن الرقم المسجل في نهاية يونيو الماضي.

وقالت الهيئة، إن رصيد القروض العاملة للبنوك التجارية بلغ 197.1 تريليون يوان في نهاية سبتمبر، وظلت جودة الأصول الائتمانية للبنوك التجارية مستقرة.

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