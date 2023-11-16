24.4 مليار يوان زيادة في القروض المتعثرة لبنوك الصين بالربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن نسبة القروض المتعثرة في البنوك التجارية بالصين شهدت انخفاضا بـ0.01 نقطة مئوية لتصل إلى 1.61% في نهاية الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.
وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، إلى أن رصيد القروض المتعثرة للبنوك التجارية بلغ 3.2 تريليون يوان (445.68 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 24.4 مليار يوان عن الرقم المسجل في نهاية يونيو الماضي.
وقالت الهيئة، إن رصيد القروض العاملة للبنوك التجارية بلغ 197.1 تريليون يوان في نهاية سبتمبر، وظلت جودة الأصول الائتمانية للبنوك التجارية مستقرة.
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