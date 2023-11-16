ارتفاع إيرادات وأرباح تينسنت في الربع الثالث على أساس سنوي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“تينسنت” الصينية العملاقة للإنترنت عن زيادات سنوية في الإيرادات وصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2023.
ووفقاً للنتائج المالية التي أعلنتها الشركة، حققت“تينسنت” أكثر من 154.6 مليار يوان (نحو 21.5 مليار دولار) من الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 10% على أساس سنوي.
وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 39% على أساس سنوي إلى أكثر من 44.9 مليار يوان خلال الفترة المذكورة.
وأشار التقرير، إلى أن الإيرادات من التكنولوجيا المالية وخدمات الأعمال نمت بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 52.05 مليار يوان، لتصبح محرك النمو الرئيسي للشركة.
وفي الوقت نفسه؛ ارتفعت إيرادات الألعاب بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 46 مليار يوان، في حين سجلت إيرادات الإعلانات نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 25.72 مليار يوان.
وفي الربع الثالث من العام الجاري، استثمرت“تينسنت” 16.45 مليار يوان في مجال البحث والتطوير، وفقاً للتقرير، مضيفاً أن الشركة ضخّت أكثر من 253 مليار يوان في هذا المجال منذ عام 2018.
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