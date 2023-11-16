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ارتفاع إيرادات وأرباح تينسنت في الربع الثالث على أساس سنوي

11/16/2023 4:20:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“تينسنت” الصينية العملاقة للإنترنت عن زيادات سنوية في الإيرادات وصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2023.

ووفقاً للنتائج المالية التي أعلنتها الشركة، حققت“تينسنت” أكثر من 154.6 مليار يوان (نحو 21.5 مليار دولار) من الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 10% على أساس سنوي.

وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 39% على أساس سنوي إلى أكثر من 44.9 مليار يوان خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير، إلى أن الإيرادات من التكنولوجيا المالية وخدمات الأعمال نمت بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 52.05 مليار يوان، لتصبح محرك النمو الرئيسي للشركة.

وفي الوقت نفسه؛ ارتفعت إيرادات الألعاب بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 46 مليار يوان، في حين سجلت إيرادات الإعلانات نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 25.72 مليار يوان.

وفي الربع الثالث من العام الجاري، استثمرت“تينسنت” 16.45 مليار يوان في مجال البحث والتطوير، وفقاً للتقرير، مضيفاً أن الشركة ضخّت أكثر من 253 مليار يوان في هذا المجال منذ عام 2018.

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