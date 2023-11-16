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روسيا تزيد حصص صادرات الأسمدة

11/16/2023 4:20:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت وكالة أنباء إنترفاكس اليوم الخميس بأن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع مرسوما يقضي بزيادة حصص صادرات الأسمدة من روسيا بمقدار 2.2 مليون طن إذ تبلغ حاليا 16.3 مليون طن.

وذكرت وكالة الأنباء أن الحصص ستكون سارية حتى 30 نوفمبر الجاري.

رويترز


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