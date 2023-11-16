روسيا تزيد حصص صادرات الأسمدة

روسيا تزيد حصص صادرات الأسمدة
التاريخ
11/16/2023 4:20:14 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت وكالة أنباء إنترفاكس اليوم الخميس بأن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع مرسوما يقضي بزيادة حصص صادرات الأسمدة من روسيا بمقدار 2.2 مليون طن إذ تبلغ حاليا 16.3 مليون طن.
وذكرت وكالة الأنباء أن الحصص ستكون سارية حتى 30 نوفمبر الجاري.
رويترز
MENAFN16112023000202011048ID1107436979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.