چان دى نال البلجيكية تبدأ دراسات مشروع تصدير الطاقة من مصر إلى أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مذكرة تفاهم مع شركة“چان دى نال” البلجيكية، الرائدة فى مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كُلٌ من، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وويم دوت، الرئيس التنفيذى للقطاع البحرى بشركة“چان دى نال”.
وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة فى مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث إن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحرى بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.
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