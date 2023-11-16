چان دى نال البلجيكية تبدأ دراسات مشروع تصدير الطاقة من مصر إلى أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مذكرة تفاهم مع شركة“چان دى نال” البلجيكية، الرائدة فى مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كُلٌ من، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وويم دوت، الرئيس التنفيذى للقطاع البحرى بشركة“چان دى نال”.

وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة فى مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث إن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحرى بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.