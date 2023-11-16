أسمنت سيناء تتكبد خسائر 121.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء، بنسبة 31.2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل 121.4 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 176.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 3.22 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 22.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 79.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 102.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 2.36 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.02 مليار جنيه في النصف المقارن من 2022.
وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 58.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 67.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 1.24 مليار جنيه، مقابل 475.57 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء، استمرار ممارسة نشاطها رغم تعدي الخسائر أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وبيع أصول متضمنة 3 أدوار مملوكين للشركة بأحد أبراج سما، ودورين بأحد العقارات في المهندسين.
كما وافقت العمومية على زيادة مبلغ القرض المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت (أحد الأطراف المرتبطة)، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ملياري جنيه بفائدة سنوية 8.5%.
وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 6.7% خلال العام الماضي، لتصل 330.4 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 354 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.34 مليار جنيه، مقابل 1.44 مليار جنيه خلال عام 2021.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة“أسمنت سيناء”، على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
واعتمدت العمومية تقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.
وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ 4 صفقات بيع على أسهم شركة أسمنت سيناء، تضمنت قيام 4 شركات بالتخارج من كامل حصتهم في الشركة.
وأوضحت الشركة أن شركة الاستثمارات الصناعية باعت كامل حصتها في رأسمال أسمنت سيناء البالغة 4.13 مليون سهم بقيمة اجمالية 26.8 مليون جنيه بمتوسط سعر 6.49 جنيه للسهم.
كما قامت شركة المتحدة للتطوير والخدمات ببيع كامل حصتها في رأسمال أسمنت سيناء البالغة 6.44 مليون سهم بقيمة اجمالية للصفقة بلغت 41.85 مليون جنيه.
وقامت أيضًا شركة المصرية الحديثة للأسمنت ببيع كامل حصتها في أسمنت سيناء البالغة2.2 مليون سهم بقيمة اجمالية للصفقة وصلت إلى 14.34 مليون جنيه.
وباعت شركة العربية للاستثمار الصناعي كامل حصتها في رأسمال أسمنت سيناء البالغة 8.71 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغن 56.55 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن“فيكا مصر” اشترت 21.5 مليون سهم من“أسمنت سيناء” بقيمة اجمالية للصفقة 139.55 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 6.49 جنيه للسهم.
ورفعت شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت (المساهم الرئيسي)، حصتها في أسهم رأسمال شركة“أسمنت سيناء” من 51.02% إلى 67.18%.
واشترت“فيكا مصر” 21.5 مليون سهم من“أسمنت سيناء” بقيمة اجمالية للصفقة 139.55 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 6.49 جنيه للسهم.
وأشارت الشركة إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 6.55% للشركة العربية للاستثمار الصناعي، و4.85% للشركة المتحدة للتطوير والخدمات، و1.66% للمصرية الحديثة للأسمنت.
وكانت كشفت شركة أسمنت سيناء، عن استخدام كامل متحصلات زيادة رأسمال الشركة البالغة 650.1 مليون جنيه، والتي تم قيدها في 20 مارس 2022.
وأوضحت الشركة أنها أنفقت نحو 650.07 مليون جنيه وهي تعد القيمة الاجمالية لمتحصلات الاكتتاب.
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