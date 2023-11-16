أسمنت سيناء تتكبد خسائر 121.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء، بنسبة 31.2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل 121.4 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 176.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 3.22 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 22.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 79.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 102.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 2.36 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.02 مليار جنيه في النصف المقارن من 2022.

وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 58.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 67.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 1.24 مليار جنيه، مقابل 475.57 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء، استمرار ممارسة نشاطها رغم تعدي الخسائر أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وبيع أصول متضمنة 3 أدوار مملوكين للشركة بأحد أبراج سما، ودورين بأحد العقارات في المهندسين.

كما وافقت العمومية على زيادة مبلغ القرض المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت (أحد الأطراف المرتبطة)، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ملياري جنيه بفائدة سنوية 8.5%.

وتراجعت خسائر شركة أسمنت سيناء بنسبة 6.7% خلال العام الماضي، لتصل 330.4 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 354 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.34 مليار جنيه، مقابل 1.44 مليار جنيه خلال عام 2021.

وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة“أسمنت سيناء”، على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

واعتمدت العمومية تقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ 4 صفقات بيع على أسهم شركة أسمنت سيناء، تضمنت قيام 4 شركات بالتخارج من كامل حصتهم في الشركة.

وأوضحت الشركة أن شركة الاستثمارات الصناعية باعت كامل حصتها في رأسمال أسمنت سيناء البالغة 4.13 مليون سهم بقيمة اجمالية 26.8 مليون جنيه بمتوسط سعر 6.49 جنيه للسهم.

كما قامت شركة المتحدة للتطوير والخدمات ببيع كامل حصتها في رأسمال أسمنت سيناء البالغة 6.44 مليون سهم بقيمة اجمالية للصفقة بلغت 41.85 مليون جنيه.

وقامت أيضًا شركة المصرية الحديثة للأسمنت ببيع كامل حصتها في أسمنت سيناء البالغة2.2 مليون سهم بقيمة اجمالية للصفقة وصلت إلى 14.34 مليون جنيه.

وباعت شركة العربية للاستثمار الصناعي كامل حصتها في رأسمال أسمنت سيناء البالغة 8.71 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغن 56.55 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن“فيكا مصر” اشترت 21.5 مليون سهم من“أسمنت سيناء” بقيمة اجمالية للصفقة 139.55 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 6.49 جنيه للسهم.

ورفعت شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت (المساهم الرئيسي)، حصتها في أسهم رأسمال شركة“أسمنت سيناء” من 51.02% إلى 67.18%.

واشترت“فيكا مصر” 21.5 مليون سهم من“أسمنت سيناء” بقيمة اجمالية للصفقة 139.55 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 6.49 جنيه للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 6.55% للشركة العربية للاستثمار الصناعي، و4.85% للشركة المتحدة للتطوير والخدمات، و1.66% للمصرية الحديثة للأسمنت.

وكانت كشفت شركة أسمنت سيناء، عن استخدام كامل متحصلات زيادة رأسمال الشركة البالغة 650.1 مليون جنيه، والتي تم قيدها في 20 مارس 2022.

وأوضحت الشركة أنها أنفقت نحو 650.07 مليون جنيه وهي تعد القيمة الاجمالية لمتحصلات الاكتتاب.