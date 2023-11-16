مشتريات العرب تدفع البورصة للارتفاع 0.73% في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي مشتريات عربية بلغت 16.4 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 24314 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4846 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 7130 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.81% ليصل لمستوى 29452 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 301.6 مليون جنيه، من خلال تداول 94.3 مليون سهم، بتنفيذ 8.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 175 شركة مقيدة، ارتفع منها 66 سهمًا، وتراجع 7 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 102 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.64 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 16.4 مليون جنيه، و430 ألف جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 16.4 مليون جنيه على التوالى.