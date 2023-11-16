مشتريات العرب تدفع البورصة للارتفاع 0.73% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي مشتريات عربية بلغت 16.4 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 24314 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4846 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 7130 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.81% ليصل لمستوى 29452 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 301.6 مليون جنيه، من خلال تداول 94.3 مليون سهم، بتنفيذ 8.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 175 شركة مقيدة، ارتفع منها 66 سهمًا، وتراجع 7 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 102 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.64 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 16.4 مليون جنيه، و430 ألف جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 16.4 مليون جنيه على التوالى.
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