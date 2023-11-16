تنفيذ صفقة على أسهم إيسترن كومباني بقيمة 16.4 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشرقية“إيسترن كومباني” بقيمة 16.4 مليار جنيه.

وشهدت جلسة اليوم الخميس تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم إيسترن كومباني لعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.403 مليار جنيه.

وتراجعت أرباح شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 1.12 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 3.12 مليار جنيه، مقابل إيرادات 4.62 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى تحقيق خسائر فروق عملة بقيمة 668 مليون جنيه، مقابل أرباح فروق عملة بلغت 1.99 مليار جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات الأرباح المقترحة بقيمة 3.75 جنيه للسهم الواحد عن العام المالي الماضي.

وسيتم توزيع الكوبون على قسطين الأول بقيمة 2 جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر أكتوبر، والثاني بقيمة 1.75 جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر ديسمبر.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وتقريري مراقبي الحسابات، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.

وقررت شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، البدء في إجراءات تقسيم الشركة.

وقالت الشركة، إن التقسيم بهدف فصل الأصول العقارية غير المستغلة.

اقترحت الشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، إجراء توزيعات أرباح بقيمة 3.75 جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

وارتفع صافى الأرباح المجمعة للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى” خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إلى نحو 7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ4 مليارات جنيه تم تحقيقها فى العام المالى السابق عليه، بزيادة نسبتها 90% على أساس سنوى.

وحققت الشركة هامش صافى ربح قياسى بنسبة 43% عن نفس الفترة، مقارنة بهامش صافى ربح 24% تم تسجيلها فى فترة المقارنة.

وأظهرت النتائج المالية زيادة صافى إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوى، حيث سجلت 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضى.

وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوى مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، فيما سجل النصيب الأساسى للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.

ونجحت الشركة فى تحقيق إجمالى مبيعات“شاملة الضرائب” قدره 66 مليار جنيه، كما ارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوى حيث سجلت الشركه من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه، مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، وزيادة فى مبيعات منتجات المعسلات بمقدار 52% أيضا على أساس سنوى لتسجل مبيعات بقيمة 203 ملايين جنيه، مقارنة بـ133 مليون جنيه فى العام المالى الماضى.