طيران الإمارات وبوينج تتعاونان لتطوير صيانة الطائرات بحلول رقمية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت طيران الإمارات وبوينج مذكرة تفاهم للاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة وتسريع التحسينات في عمليات الصيانة. وسوف تتركز الجهود على مجالات رئيسية، بما في ذلك عمليات فحص الطائرات باستخدام الدرونز، وتعزيز دقة وفعالية مهام الصيانة باستخدام الواقعين الافتراضي والمعزز، بالإضافة إلى جيل المستقبل من عمليات الصيانة التنبؤية والاستباقية.

وقال أحمد صفا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الهندسة:“سوف نتمكّن، بفضل شراكتنا مع بوينج، من تعظيم فوائد التقنيات المتقدمة والتميز الرقمي لتحسين الموثوقية التشغيلية وتذليل العقبات وضمان تشغيل أسطولنا وفق أعلى المعايير، ما يوفر لعملائنا في تجربة سفر أفضل. وسواء كانت عمليات الفحص تُجرى باستخدام الدرونز بخفةٍ ودقةٍ، أو بتصورات الواقع المعزز التي تساعد المهندسين على الرؤية خلف الألواح أو القنوات الداخلية لتحديد المكونات غير المرئية بالعين المجردة التي تحتاج إلى صيانة، من دون الحاجة إلى تفكيكها، فإن اتفاقيتنا مع بوينج تحقق لنا خطوات مهمة من أجل تحسين صيانة أسطولنا من طائرات البوينج 777 إلى أقصى الحدود”.

من جانبه، قال نائب رئيس حلول الطيران الرقمية في شركة بوينج للخدمات العالمية، براد سوراك:“يمثّل دعم عملائنا في رحلتهم للتحول الرقمي أكثر من مجرد تعزيز لعمليات الصيانة، ذلك أن الأمر يتعلق بتطبيق الابتكار لضمان تلبية متطلباتهم للعمليات المثلى اليوم وعلى المدى الطويل”.

ويمثل دمج تكنولوجيا الدرونز في مهام الصيانة قفزة إلى الأمام بالنسبة لطيران الإمارات، ما يساعد على تسريع عمليات الفحص الخارجي للطائرات ذات الجسم العريض باستخدام كاميرات فائقة الدقة، مع القدرة على الوصول إلى كل زاوية من الطائرة للكشف عن أي عيوب في الهيكل الخارجي. وتشكّل الصور والبيانات التي تُجمع بهذه الوسيلة أساساً لتقارير مفصلة ، ما يتيح دقة أكبر ويساعد على تحقيق مزيد من دقة عمليات التفتيش المستقبلية.

ويتيح استخدام أدوات الرؤية الافتراضية للواقع المختلط والواقع المعزز والواقع الافتراضي لمهندسي طيران الإمارات فحص أعماق أي جزء من الطائرة وجوانب أخرى. وتَعِدُ هذه التقنيات بعمليات فحص أدق وأشمل للطائرات، والحد من مخاطر الأخطاء البشرية، وخفض الوقت الذي تقضيه الطائرات خارج الخدمة بشكل كبير، ما يؤدي إلى تحسين توافر الأسطول وأدائه.

وتستفيد تكنولوجيا الجيل الجديد من الصيانة التنبؤية والاستباقية، التي توفرها شركة بوينج، من التحليلات المتقدمة والرؤى التنبؤية، ما يمكّن طيران الإمارات من اتخاذ قرارات أكثر استنارةً ودقةً بشأن صيانة الأسطول.

تعد“الإمارات للهندسة” واحدة من أكثر مرافق صيانة الطائرات المتقدمة تكنولوجياً على مستوى العالم، وتوفر الدعم لأكبر أسطول في العالم من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380. ويدير الفريق الهندسي وينفذ جميع جوانب الصيانة والهندسة والجودة والتخطيط والخدمات اللوجستية. وتضم المنشأة، البالغة مساحتها 400 ألف متر مربع، 12 حظيرة للطائرات، وتُعدّ الأكبر في الشرق الأوسط.

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