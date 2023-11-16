الإسكان تنفذ محطتي رفع مياه باستثمارات 900 مليون جنيه في بدر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ محطتي رفع مياه رقمي 4 و 5 بتكلفة استثمارية نحو 900 مليون جنيه لتغذية التوسعات العمرانية بمدينة بدر.
وأضاف الجزار، أن المحطتين يجري تنفيذهما لتلبية احتياجات المناطق الجديدة التي يجري تنميتها بمدينة بدر، وتحسين الخدمة بها، ولا سيما مشروع وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة“زهرة العاصمة”، تزامناً مع أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.
جاء ذلك خلال متابعته، مع المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بالمدينة، حيث أكد وزير الإسكان ضرورة مراعاة التوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.
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