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الإسكان تنفذ محطتي رفع مياه باستثمارات 900 مليون جنيه في بدر

11/16/2023 4:20:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ محطتي رفع مياه رقمي 4 و 5 بتكلفة استثمارية نحو 900 مليون جنيه لتغذية التوسعات العمرانية بمدينة بدر.

وأضاف الجزار، أن المحطتين يجري تنفيذهما لتلبية احتياجات المناطق الجديدة التي يجري تنميتها بمدينة بدر، وتحسين الخدمة بها، ولا سيما مشروع وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة“زهرة العاصمة”، تزامناً مع أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

جاء ذلك خلال متابعته، مع المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بالمدينة، حيث أكد وزير الإسكان ضرورة مراعاة التوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

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