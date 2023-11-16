الرئيس الصيني: ملتزمون بإقامة علاقات مستقرة ومستدامة مع أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، التزام بلاده بإقامة علاقات مستقرة وصحية ومستدامة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده لديها مصالح مع واشنطن يجب صونها والتمسك بها، وخطوط حمراء يجب عدم تجاوزها.
وأعرب الرئيس الصيني، عن أمله في أن يصبح البلدان شريكان يحترمان بعضهما البعض ويتعايشان في سلام.
وقال، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلولي إستيت بولاية كاليفورنيا:“يتعين على الصين والولايات المتحدة إدارة الخلافات بفعالية وألا تشكل الخلافات هوّة تفصل بين البلدين”، مضيفا أنه يتعين على الجانبين بدلا من ذلك البحث عن سبل لبناء الجسور لمساعدتهما على السير باتجاه بعضهما البعض.
ودعا رئيس الصين الولايات المتحدة إلى تبني رؤية جديدة والعمل معا على بناء خمس ركائز للعلاقات الثنائية، موضحا أنه يتعين على البلدين العمل على تطوير فهم صحيح للعلاقات بشكل مشترك، مشيرا إلى أنه من المهم أن يقدر الجانبان مبادئ كل منهما الآخر وخطوطه الحمراء، وأن يتجنبا التقلب والاستفزاز وتجاوز الخطوط.
وأوضح شي، أنه يتعين على بكين وواشنطن دفع التعاون متبادل المنفعة بشكل مشترك.. قائلا:“إن البلدين لديهما مصالح مشتركة واسعة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك مجالات تقليدية مثل الاقتصاد والتجارة والزراعة، فضلا عن مجالات ناشئة مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي”.
وأشار إلى الأهمية بمكان تحقيق الاستفادة الكاملة من الآليات المستعادة والجديدة في السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمالية، والتجارة، والزراعة وغيرها من المجالات، والقيام بتعاون في مجالات مثل مكافحة المخدرات، والشؤون القضائية وشؤون إنفاذ القانون، والذكاء الاصطناعي، والعلوم والتكنولوجيا.
كما حث الرئيس الصيني على العمل بشكل مشترك على تعزيز التبادلات الشعبية، موضحا أنه يتعين على الجانبين زيادة الرحلات الجوية المباشرة، ودفع التعاون السياحي قدما، وتوسيع التبادلات دون الوطنية، وتقوية التعاون التعليمي، وتشجيع ودعم المزيد من التفاعلات والتواصل بين شعبيهما، من أجل توطيد أساس التنمية الصحية للعلاقات الصينية – الأمريكية.
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