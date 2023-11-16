الرئيس الصيني: ملتزمون بإقامة علاقات مستقرة ومستدامة مع أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، التزام بلاده بإقامة علاقات مستقرة وصحية ومستدامة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده لديها مصالح مع واشنطن يجب صونها والتمسك بها، وخطوط حمراء يجب عدم تجاوزها.

وأعرب الرئيس الصيني، عن أمله في أن يصبح البلدان شريكان يحترمان بعضهما البعض ويتعايشان في سلام.

وقال، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلولي إستيت بولاية كاليفورنيا:“يتعين على الصين والولايات المتحدة إدارة الخلافات بفعالية وألا تشكل الخلافات هوّة تفصل بين البلدين”، مضيفا أنه يتعين على الجانبين بدلا من ذلك البحث عن سبل لبناء الجسور لمساعدتهما على السير باتجاه بعضهما البعض.

ودعا رئيس الصين الولايات المتحدة إلى تبني رؤية جديدة والعمل معا على بناء خمس ركائز للعلاقات الثنائية، موضحا أنه يتعين على البلدين العمل على تطوير فهم صحيح للعلاقات بشكل مشترك، مشيرا إلى أنه من المهم أن يقدر الجانبان مبادئ كل منهما الآخر وخطوطه الحمراء، وأن يتجنبا التقلب والاستفزاز وتجاوز الخطوط.

وأوضح شي، أنه يتعين على بكين وواشنطن دفع التعاون متبادل المنفعة بشكل مشترك.. قائلا:“إن البلدين لديهما مصالح مشتركة واسعة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك مجالات تقليدية مثل الاقتصاد والتجارة والزراعة، فضلا عن مجالات ناشئة مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي”.

وأشار إلى الأهمية بمكان تحقيق الاستفادة الكاملة من الآليات المستعادة والجديدة في السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمالية، والتجارة، والزراعة وغيرها من المجالات، والقيام بتعاون في مجالات مثل مكافحة المخدرات، والشؤون القضائية وشؤون إنفاذ القانون، والذكاء الاصطناعي، والعلوم والتكنولوجيا.

كما حث الرئيس الصيني على العمل بشكل مشترك على تعزيز التبادلات الشعبية، موضحا أنه يتعين على الجانبين زيادة الرحلات الجوية المباشرة، ودفع التعاون السياحي قدما، وتوسيع التبادلات دون الوطنية، وتقوية التعاون التعليمي، وتشجيع ودعم المزيد من التفاعلات والتواصل بين شعبيهما، من أجل توطيد أساس التنمية الصحية للعلاقات الصينية – الأمريكية.