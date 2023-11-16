تباين الأسهم الأوروبية في المستهل .. وسهم سيمنز يرتفع 5.6%

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، في ظل تركيز الأسواق على التوقعات بشأن آفاق السياسة النقدية حول العالم.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 453 نقطة، مع تراجع أسهم قطاع الكيماويات بنسبة 0.7%، ورغم ارتفاع أسهم المرافق 0.6%.

واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7479 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.20% إلى 7195 نقطة، في حين ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.38% إلى 15807 نقاط.

وارتفع سهم“سيمنز” الألمانية بنسبة 5.67%، إثر إعلانها زيادة إيرادات الربع الرابع من السنة المالية بنسبة 10% إلى 21.4 مليار يورو (23.2 مليار دولار)، لكنها خفضت تقديراتها لنمو المبيعات خلال الـ 12 شهراً القادمة إلى ما بين 4% و8%، مقارنة بالنمو المحقق خلال العام المنتهي في سبتمبر الماضي عند 11%.

وتترقب الأسواق كلمة“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع المجلس المصرفي الأوروبي في فرانكفورت يوم غد، لاستشراف مزيد من المعلومات حول مستقبل الفائدة.

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