تباين الأسهم الأوروبية في المستهل .. وسهم سيمنز يرتفع 5.6%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، في ظل تركيز الأسواق على التوقعات بشأن آفاق السياسة النقدية حول العالم.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 453 نقطة، مع تراجع أسهم قطاع الكيماويات بنسبة 0.7%، ورغم ارتفاع أسهم المرافق 0.6%.
واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7479 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.20% إلى 7195 نقطة، في حين ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.38% إلى 15807 نقاط.
وارتفع سهم“سيمنز” الألمانية بنسبة 5.67%، إثر إعلانها زيادة إيرادات الربع الرابع من السنة المالية بنسبة 10% إلى 21.4 مليار يورو (23.2 مليار دولار)، لكنها خفضت تقديراتها لنمو المبيعات خلال الـ 12 شهراً القادمة إلى ما بين 4% و8%، مقارنة بالنمو المحقق خلال العام المنتهي في سبتمبر الماضي عند 11%.
وتترقب الأسواق كلمة“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع المجلس المصرفي الأوروبي في فرانكفورت يوم غد، لاستشراف مزيد من المعلومات حول مستقبل الفائدة.
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