تغير الفصول وتزامن إقامة المعارض يرفعان شهية المستهلكين على العسل

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((شاهين)): طرح منتجات جديدة وتطوير الحالية للاستفادة من المقاطعة
قال المتعاملون فى قطاع المناحل، إنَّ تزامن إطلاق معرض ((هيس هوتيل إكسبو)) الذى تم إطلاقه مع النسخة السادسة من مهرجان العسل المصرى بجانب تغير الفصول وبدء الموسم الشتاء، رفع نسبة الإقبال على العسل، ما انعكس على حجم المبيعات المستهدف تحقيقها خلال فترة أيام المهرجان من يوم 13 نوفمبر إلى 15 نوفمبر الجارى، والترويج للمنتجات الجديدة التى تم استحداثها لجذب المستهلكين.
وقال خالد شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة آل شاهين، إنَّ الشركة لاحظت ارتفاع الطلب على منتجاتها بنسبة بلغت نحو 25% بداية من شهر أكتوبر الماضى، بدعم من اتجاه المستهلكين لمقاطعة منتجات الشركات الأجنبية، ما دفع الشركة لطرح منتجات جديدة لزيادة المبيعات والاستفادة من المقاطعة، ومنها منتج العسل بالمكسرات، والعسل المضاف إليه التين المجفف والياميش.
أشار ((شاهين)) إلى أن النسخة السادسة من المعرض شهدت اقبالاً ملحوظاً بدعم من إطلاق معرض آخر بنفس الفترة ونفس المكان، موضحاً أن عسل الصدر الجبلى يباع بنحو بـ600 جنيه، بينما الأعسال المصرية تبدأ من 60 جنيهاً وتصل إلى 125 و160 جنيهاً.
أوضح أن الشركة لديها 10 مناحل، ولديها موزعون فى كل المحافظات، وتبيع عدداً من منتجات العسل ((أون لاين)) خصوصاً بعد كورونا، مضيفاً أن مهرجان العسل رفع مبيعات الشركة 60%.
أضاف أن موسم إنتاج العسل من النحل من أزهار محاصيل الموالح فى شهر مارس من كل عام، بينما يبدأ إنتاج العسل من محصول زهرة البرسيم فى مايو من كل عام؛ إذ تحتل مصر المرتبة الثانية عربياً، بعد الجزائر فى إنتاج عسل النحل. ((عبدالرازق)): الإقبال على العسل زاد مقارنة بالسنوات السابقة
وقالت أميرة عبدالرازق، صاحبة منحل الأميرة، إنَّ ثقافة المستهلكين تجاه عسل النحل بدأت ترتفع بشكل تدريجى والتى عادة ما تبدأ خلال موسم العام الدراسى، وبداية فصل الشتاء شكل خاص، ويطلق عليها البعض ((دورة شراء العسل)).
أضافت أن الشركة اتجهت إلى إدخال نسبة قليلة من عسل النحل فى بعض المنتجات لجذب المستهلكين منها سبرد بسطرمة بالجبنة، وخرشوف بالسبانج، وبيتى فور بعين الجمل، وبعض المخللات.
أشارت إلى أن تأكيد الأطباء على ضرورة تقوية جهاز المناعة، أسهم فى زيادة الطلب على العسل المصرى، خاصة عسل الأعشاب الطبيعية باعتباره من الأغذية المفيدة لرفع المناعة ضد الفيروسات.
وتابعت: إنَّ الأسعار داخل منحل الأميرة، تتراوح بين 60 و110 جنيهات للكيلو الواحد، و30 جنيهاً للعبوات الأقل.
قال أحمد عمر، رئيس مجلس إدارة شركة منحل الشريف، إنَّ المعارض والبعثات التى ينظمها اتحاد النحالين العرب، تحدث رواجاً كبيراً فى المبيعات، وتساعد المنتج المصرى على غزو أسواق جديدة.
أضاف لـ((البورصة))، أن مهرجان العسل خلال دورته السادسة خلال العام يشهد إقبالاً من شركات صينية ويمنية تشارك لأول مرة، بجانب توافد أعداد كبيرة من المستثمرين العرب لإبرام تعاقدات تصديرية.
أشار إلى أن العسل المصرى وطرود النحل شهدت طلباً متزايداً من الدول العربية؛ نظراً إلى جودته المرتفعة ومواصفاته التى تتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبى والتصدير.
لفت إلى أن الشركة باعت جميع منتجاتها من العسل خلال الدورة الماضية من المهرجان وأبرمت تعاقدات تصديرية لدول جديدة لم تصدر لها من قبل.
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