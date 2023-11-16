تغير الفصول وتزامن إقامة المعارض يرفعان شهية المستهلكين على العسل

قال المتعاملون فى قطاع المناحل، إنَّ تزامن إطلاق معرض ((هيس هوتيل إكسبو)) الذى تم إطلاقه مع النسخة السادسة من مهرجان العسل المصرى بجانب تغير الفصول وبدء الموسم الشتاء، رفع نسبة الإقبال على العسل، ما انعكس على حجم المبيعات المستهدف تحقيقها خلال فترة أيام المهرجان من يوم 13 نوفمبر إلى 15 نوفمبر الجارى، والترويج للمنتجات الجديدة التى تم استحداثها لجذب المستهلكين.

وقال خالد شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة آل شاهين، إنَّ الشركة لاحظت ارتفاع الطلب على منتجاتها بنسبة بلغت نحو 25% بداية من شهر أكتوبر الماضى، بدعم من اتجاه المستهلكين لمقاطعة منتجات الشركات الأجنبية، ما دفع الشركة لطرح منتجات جديدة لزيادة المبيعات والاستفادة من المقاطعة، ومنها منتج العسل بالمكسرات، والعسل المضاف إليه التين المجفف والياميش.

أشار ((شاهين)) إلى أن النسخة السادسة من المعرض شهدت اقبالاً ملحوظاً بدعم من إطلاق معرض آخر بنفس الفترة ونفس المكان، موضحاً أن عسل الصدر الجبلى يباع بنحو بـ600 جنيه، بينما الأعسال المصرية تبدأ من 60 جنيهاً وتصل إلى 125 و160 جنيهاً.

أوضح أن الشركة لديها 10 مناحل، ولديها موزعون فى كل المحافظات، وتبيع عدداً من منتجات العسل ((أون لاين)) خصوصاً بعد كورونا، مضيفاً أن مهرجان العسل رفع مبيعات الشركة 60%.

أضاف أن موسم إنتاج العسل من النحل من أزهار محاصيل الموالح فى شهر مارس من كل عام، بينما يبدأ إنتاج العسل من محصول زهرة البرسيم فى مايو من كل عام؛ إذ تحتل مصر المرتبة الثانية عربياً، بعد الجزائر فى إنتاج عسل النحل.

وقالت أميرة عبدالرازق، صاحبة منحل الأميرة، إنَّ ثقافة المستهلكين تجاه عسل النحل بدأت ترتفع بشكل تدريجى والتى عادة ما تبدأ خلال موسم العام الدراسى، وبداية فصل الشتاء شكل خاص، ويطلق عليها البعض ((دورة شراء العسل)).

أضافت أن الشركة اتجهت إلى إدخال نسبة قليلة من عسل النحل فى بعض المنتجات لجذب المستهلكين منها سبرد بسطرمة بالجبنة، وخرشوف بالسبانج، وبيتى فور بعين الجمل، وبعض المخللات.

أشارت إلى أن تأكيد الأطباء على ضرورة تقوية جهاز المناعة، أسهم فى زيادة الطلب على العسل المصرى، خاصة عسل الأعشاب الطبيعية باعتباره من الأغذية المفيدة لرفع المناعة ضد الفيروسات.

وتابعت: إنَّ الأسعار داخل منحل الأميرة، تتراوح بين 60 و110 جنيهات للكيلو الواحد، و30 جنيهاً للعبوات الأقل.

قال أحمد عمر، رئيس مجلس إدارة شركة منحل الشريف، إنَّ المعارض والبعثات التى ينظمها اتحاد النحالين العرب، تحدث رواجاً كبيراً فى المبيعات، وتساعد المنتج المصرى على غزو أسواق جديدة.

أضاف لـ((البورصة))، أن مهرجان العسل خلال دورته السادسة خلال العام يشهد إقبالاً من شركات صينية ويمنية تشارك لأول مرة، بجانب توافد أعداد كبيرة من المستثمرين العرب لإبرام تعاقدات تصديرية.

أشار إلى أن العسل المصرى وطرود النحل شهدت طلباً متزايداً من الدول العربية؛ نظراً إلى جودته المرتفعة ومواصفاته التى تتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبى والتصدير.

لفت إلى أن الشركة باعت جميع منتجاتها من العسل خلال الدورة الماضية من المهرجان وأبرمت تعاقدات تصديرية لدول جديدة لم تصدر لها من قبل.