عين النحالون المصريون على التصدير للسوق الأوروبية خلال 2024

يتطلع النحالون المصريون للتوسع فى تصدير إنتاجهم من العسل إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجارى، تمهيداً لتنفيذ تلك الصفقات بالعام المقبل 2023، ويعد السوق الأوروبى من الأسواق الواعدة فى ظل تفوق جودة العسل الأبيض المصرى.

قال أحمد هشام، مدير عام شركة السلام لاستيراد وتصدير عسل النحل، عضو اتحاد النحالين العرب، إنه يخطط لتصدير ما يقرب من 35 ألف طرد بنهاية العام الجارى، مقارنة بنحو 20 ألف طرد خلال العام المنتهى 2022.

أشار ((هشام))، إلى أن الشركة تصدر ما يقرب من 80% من منتجاتها للأسواق الخارجية، وهى ((الإمارات، والسعودية، والعراق، والكويت، والأردن، والبحرين))، وتسعى إلى فتح أسواق بالدول الأوروبية.

ذكر أن المشاركة بمهرجان العسل المصرى خلال الـ6 دورات الماضية، تهدف للترويج لمنتجات الشركة والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية لتوفيرها خلال الفترة المقبلة، طبقاً للمواصفات والاشتراطات التى حددتها.

وقدَّر قيمة صادرات الشركة بنحو 3 ملايين دولار خلال الـ10 أشهر الماضية من العام الجارى، ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى 5 ملايين دولار بنهاية العام الحالى.

تابع: إنَّ شركة السلام تأسست عام 1980 بهدف التصدير، وبدأت التصدير فى السنة نفسها، ومتخصصة فى إنتاج وتصدير عسل النحل، والنحل الحى، ومستلزمات المناحل.

أوضح أن الشركة تنتج ما يقرب من 10 أطنان سنوياً من 10 أصناف من عسل النحل ((الينسون، الكراوية، البردقوش، السمسم، الموالح، حبة البركة، زهور البرسيم، نمس مورينجا)).

أضاف أن الأسواق الخارجية تستهلك كميات كبيرة من عسل النحل الأبيض فى تحلية المشروبات، والاستفادة من القيمة الغذائية منه، والاعتماد عليه فى صناعة بعض أنواع الأدوية.

سامح إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة عسلاوى لتربية النحل وتصدير منتجاته، قال إنَّ الشركة تدرس التصدير للسوق الأوروبى، خلال الاشهر المتبقية من العام الجارى، وبدء التنفيذ مطلع العام المقبل، كما تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20%.

لفت ((إبراهيم)) إلى أن الشركة تصدر منتجاتها (النحل الحى، وعسل النحل) للعديد من الدول، منها ((السعودية، وعمان، والإمارات، والكويت، وليبيا، والسودان)).

أوضح أن الشركة شاركت فى مهرجان العسل من خلال طرح منتج كريمة الشوكولاته لدراسة مدى تقبل المستهلكين للمنتج الجديد، تمهيداً لطرحة بالسوق بجميع المنافذ خلال الفترة المقبلة.

تابع: إنَّ الشركة تمتلك حالياً 8 مناحل، فى كل منحل 200 خلية، بمتوسط إنتاج 10 أطنان شهرياً، وهى متخصصة فى إنتاج العديد من أصناف عسل النحل بالينسون، والكراوية، والبردقوش، والسمسم، والموالح، وحبة البركة، وزهور البرسيم، بالإضافة إلى الشمع، وحبوب لقاح، وبوروبليس، بجانب التخطيط لإنتاج سم النحل خلال الفترة المقبلة.

قال إبراهيم عاطف، مدير الإنتاج بشركة مناحل الأصيل لإنتاج وصناعة العسل، إنَّ الشركة تنتج ما يقرب من 40 ـ 70 طناً سنوياً من عسل النحل الأبيض.

أشار ((عاطف)) إلى أن الشركة تصدر%70 من الإنتاج للأسواق الخارجية بواقع حاويتين شهرياً، خصوصاً إلى المغرب، وتونس، والجزائر، وتسعى لزيادة حجم صادراتها بنسبة%20 خلال العام المقبل.

أضاف أن الشركة قدمت تخفيضات%25 على منتجاتها خلال المشاركة السادسة لها بمهرجان العسل الذى تم إطلاق النسخة السادسة منه خلال الفترة من 13 ـ 15 نوفمبر.

ولدى الشركة مصنع فى محافظة الغربية بمدينة طنطا على مساحة 600 متر مربع لإنتاج العديد من أصناف عسل النحل قطفات الينسون والكراوية والبردقوش والسمسم والموالح وحبة البركة وزهور البرسيم ونمس مورينجا.

أضاف أن الإقبال الأكثر على عسل زهرة البرسيم وعسل الموالح، باعتبارهما من أهم الأنواع المتعارف عليها بالسوق المحلى، بينما تلقى الأنواع المستحدثة إقبالاً منخفضاً نسبياً.

قال محمود كمال، مدير مؤسسة نحل النسيل، إنَّ أبرز التحديات التى تواجه الشركة عند التصدير، هى اقتصار التصدير على 4 شركات كبرى، وتلجأ الكيانات الصغرى إلى تمرير صادراتها من خلال تلك الكيانات الكبيرة.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة لديها جميع الأوراق والاشتراطات اللازمة للتصدير من هيئة سلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطرى، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولكن عند تجهيز الطلبية للتصدير تتم من خلال كبرى الشركات فقط؛ بسبب تواجدها داخل اللائحة البيضاء، مطالباً بفتح المجال أمام كل الشركات المستوفاة أوراقها.

لفت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها من عسل السدر والموالح والشمر والبرسيم إلى السعودية، وتستهدف دخول أسواق عربية جديدة مثل الإمارات والجزائر ولبنان من خلال المعارض والبعثات التى ينظمها اتحاد النحالين العرب.

أكد أن شركات القطاع لم تتأثر بحملات المقاطعة؛ حيث إنَّ جميع الخامات ومدخلات الإنتاج محلية، ولا توجد استثمارات أجنبية تدعم الغزو الإسرائيلى على فلسطين بالقطاع.

أوضح أن الأسعار ارتفعت بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وتعد هذه النسبة جزءاً من ارتفاع مدخلات الإنتاج التى تخطت 120%، وسجلت أسعار عسل زهرة البرسيم نحو 120 جنيهاً للكيلو مقابل 80 جنيهاً للكيلو، وعسل السدر المصرى سجل نحو 500 جنيه للكيلو مقابل 400 جنيه.

قال محمود المحمدى، رئيس مجلس إدارة شركة المحمدى لإنتاج وتصدير العسل، إنَّ الشركة تصدر منتجاتها إلى معظم الدول العربية، ونستهدف غزو الدول الأوروبية من خلال منتجات ومشتقات من العسل، مثل سم النحل الذى تستخدمه دول الاتحاد الأوروبى فى صناعة الأدوية، ومن شأنها أن تعزز من صادرات الذهب السائل الأصفر، وتجلب السيولة الدولارية لمصر.