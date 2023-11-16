اتحاد النحالين يحصل على موافقة لصرف السكر للمناحل المرخصة

اتفق نحالون على أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع صناعة عسل النحل بالسوق المصرى يتلخص فى استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام المرتبطة بعملية الإنتاج، وعلى رأسها الزيادات المتتالية لأسعار السكر، بجانب الاستمرار فى استخدام المبيدات الحشرية الضارة فى رش الزهور.

قال فتحى بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب، لـ((البورصة))، إنَّ أبرز التحديات التى تواجه النحالين، خلال الفترة الحالية، ارتفاع أسعار السكر الذى شهد عدة زيادات متتالية لعدة مرات، بالإضافة إلى رش المبيدات الضارة، والأدوية السامة على الأزهار.

أشار ((بحيرى)) إلى أن الاتحاد عرض قضية ارتفاع السكر على وزير الزراعة السيد القصير، والذى أبدى اهتمامه بإيجاد حلول عاجلة بالتعاون مع وزارة التموين؛ حيث تواصلنا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف حصص السكر للنحالين، وسوف يتم الصرف للمناحل المرخصة.

أوضح أن الخلية الواحدة داخل المنحل تحتاج إلى ما يقرب من 25 كيلو سكر سنوياً، وتمتلك مصر أكثر من مليونى خلية نحل، مضيفاً أن الاتحاد سوف يحصر الكميات المطلوبة للمناحل المرخصة تمهيداً لاتخاذ خطوات نحو الصرف، وذلك لحث أصحاب المناحل الأخرى غير المرخصة على الترخيص والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.

أكد أن الاتحاد استقبل بعثة من دولة (الصين) منذ شهر، وزارت قسم بحوث النحل، قائلاً: ((البعثات سواء داخلية أو خارجية تساعد على تبادل الخبرات، وزيادة التعاون بين النحالين العرب، وتوسّع من آفاقهم ومداركهم، ما تضع النحالة العرب على قائمة التكنولوجيا الجديدة، وإتاحة منتج عالمى قياسى مناسب للتصدير)).

لفت إلى أن الاتحاد يساعد المصدرين على استخراج الشهادات اللازمة من قِبل هيئة سلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطرى؛ حيث إن خطته تتمحور فى أن يكون داعماً أساسياً للمصدرين على تصدير كميات أكبر وجلب سيولة دولارية.

تابع: إنَّ الاتحاد يصدر منتجاته إلى الدول العربية وبعض الدول الآسيوية، وأمريكا واليابان، وقليل من الدول الأوروبية، كاشفاً أن الاتحاد يطالب، حالياً، الحجر الزراعى والحجر البيطرى بفتح العديد من الأسواق الأوروبية لغزوها.

وقال ((بحيرى)) إنَّ مصر صدرت نحو 1.2 مليون طرد من النحل الحى، و3500 طن من العسل، خلال العام الماضى، ما يجعلها فى صدارة دول المنطقة.

مفيد موريس، رئيس مجلس إدارة شركة الحوت لإنتاج وتصدير عسل النحل، قال إنَّ أهم التحديات والمعوقات التى تواجه المنتجين حالياً، يتمثل فى رش الزهور بالمبيدات الحشرية الضارة، ما يتسبب فى تراجع أعداد النحل ونفوق الأسراب، مطالباً وزارة الزراعة باتخاذ خطوات إيجابية نحو الإرشاد بعدم استخدامها.

أشار ((موريس)) إلى أن عدم توافر العلاجات الخاصة بالنحل ضد بعض الحشرات، وهى ((بعوضة الفروة)) تمثل تحديات آخرى على النحالين، وتوجد ببعض الزهور، وتضر بالنحل، ما يتسبب فى فقوقه، خصوصاً خلال الموسم الشتوى.

وتمتلك ((الحوت)) 5 فروع فى المحافظات، وتجهز حالياً لافتتاح فرع جديد فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة بداية ديسمبر.

وتوقع ((موريس))، زيادة قيمة مبيعات السوق المحلى لتصل إلى 1.5 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل مليون جنيه نهاية العام الماضى؛ نظراً إلى ارتفاع الطلب على عسل النحل مع دخول الموسم الشتوى.

من جانبه، قال محمد شانه، رئيس مجلس إدارة شركة شانه لتصنيع المواد الغذائية، إنَّ سعر طن السكر تضاعف خلال الموسم الحالى ليسجل نحو 47 ألف جنيه للطن الواحد، مقابل 17 و18 ألف جنيه للطن خلال الموسم السابق.

أشار ((شانه)) إلى أن استمرار اتجاه أسعار السكر نحو الزيادة خلال الأشهر المقبلة سوف يتسبب فى أزمة للنحالين؛ فإن الأعباء ستزيد على النحالين؛ لأن السكر يُستخدم فى التغذية خلال الشتاء حتى لا يحدث نفوق للنحل، ويتم استهلاك نصف كيلو كل أسبوع لأجل بقاء النحل.

أوضح أن النحالين أمامهم معوقات أخطرها تغير المناخ، إذ إنَّ الحرارة العالية أو البرودة الشديدة تتسبب فى هلاك النحل، مضيفاً أن النحالين يعتمدون على محصولين رئيسيين بعد تراجع محصول القطن فى مصر، وهما البرسيم والموالح.

تابع: ((الشركة تمتلك 5 مناحل لإنتاج عسل النحل بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان بالموسم لكل منحل، وأقرت تخفيضات 15% على معظم منتجات عسل النحل فى مهرجان العسل، ووفرت عدداً من الهدايا للمستهلكين هذا العام، كما أن عسل زهور البرسيم والموالح وحبة البركة هى الأكثر مبيعاً خلال العام)).

رشا عادل، رئيس مجلس إدارة شركة الملكة لإنتاج وتصدير عسل النحل، قالت إن ارتفاع التكاليف من أبرز التحديات التى تواجه صناعة العسل حالياً، ومنها أسعار السكر التى ارتفعت لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل عند حوالى 45 ألف جنيه للطن، مقابل 19 ألفاً للطن العام الماضى.

أضافت لـ((البورصة))، أن الاتحاد تواصل مع وزارة الزراعة، وتم التوافق على صرف حصص للمناحل المرخصة، ولكن تظل آلية الصرف كيف ستتم وفى أى وقت لم تحدد.

لفتت إلى أن المبيدات السامة تمثل تحدياً يواجه صناعة وإنتاج العسل، ونعانى منها مع المزارعين بالالتزام بمواعيد رش محددة حتى لا ينتقل السم عن طريق التغذية التى يعتمد عليها النحل من النباتات إلى العسل، بجانب أنها تضر خلايا النحل.