والحرب الاعلامية لا تقل ضراوة بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) تُخضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة لتعتيم اعلامي خطير، منذ بدء هجومها الدموي على القطاع قبل أكثر من خمسة أسابيع. وتؤكد قناة الجزيرة أن مدينة غزة، التي تتركز العملية البرية للاحتلال فيها، والتي اجبر مراسليها على مغادرتها قبل أيام، مقطوعة عن العالم الخارجي. وتفرض سلطات الاحتلال منذ بدء هجومها البري قطع جزئي أو كلي للانترنت والاتصالات، الأمر الذي يجعل التواصل مع المواطنين داخل مدينة غزة، وفي باقي انحاء القطاع أمر معقد للغاية. وتسعى إسرائيل من خلال حجب المعلومات الآتية من القطاع التحكم بالمعلومات، بما يخدم أهدافها من هذا الهجوم. وتتعاون الولايات المتحدة مع إسرائيل في هذا الهجوم ضد الفلسطينيين، وتساعدها لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية والأمنية، وتروج لدعايتها. ورغم ادعاء إسرائيل بأن هدفها من هذا الهجوم القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين والاسرى لديها، الا أن الحرب الانتقامية الشاملة التي تنتهجها في هجومها على غزة يفيد بهدف استراتيجي أكبر.





لا تسمح إسرائيل بدخول المراسلين الاعلاميين الاجانب إلى قطاع غزة خلال هجماتها عليه عموماً، بحكم سلطتها كقوة احتلال تتحكم بمعابرها، فهذه ليست المرة الأولى الذي تنتهج فيها إسرائيل ذلك الاجراء، اذ بدأته منذ هجومها الأول على غزة عام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، الا أن هذه المرة جاءت اجراءاتها أشد تسلطاً وحسماً. كما تعمدت إسرائيل في هذا الهجوم الضغط على الفضائيات ووكالات الأنباء ممن لها مراسلون محليون داخل القطاع لتمنعهم من ممارسة عملها بالتغطية الاعلامية في غزة، كما تعمدت اصطياد المراسلين الصحفيين. فقد استشهد في هذا الهجوم حتى الآن اكثر من ٥١ صحفي، كما اغتيلت عائلات لصحفيين، كما حدث مع عائلة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح. لا تحجب إسرائيل المعلومات الواردة من غزة فقط، بل تسيطر أيضاً على المعلومات الخارجة من داخل الخط الأخضر، حيث يخضع الاعلام هناك لسيطرة الجيش خلال هجومها الحالي على غزة. جاء الاعلان عن حالة الحرب في إسرائيل في الثامن من الشهر الماضي، في سابقة لم تحدث منذ حرب عام ١٩٧٣. ويسرى قانون الطوارئ بموجب اعلان حالة الحرب، والذي يعني من ضمن أمور أخرى، تقيد النشر في وسائل الاعلام والتعبئة العامة وتقييد التجمعات.





تستخدم إسرائيل مجموعة متنوعة من الأساليب الاعلامية للتحكم بالمعلومة والرواية بما يخدم مصالحها داخلياً وخارجيا. استخدمت إسرائيل التضليل الاعلامي لتشوية الصورة وقلب الحقائق، في حربها الانتقامية ضد غزة، خصوصاً عندما عملت على شيطنة حركة حماس، بعد هجوم السابع من أكتوبر، وسعت لفصل الحادث عن سياقه الطبيعي، الذي ارتبط باستمرار الاحتلال. كما استخدم الاحتلال التضليل بعد قصف مستشفى المعمداني وسقوط الكثير من الشهداء والجرحى، لتجنب الغضب والاستياء العالمي، وهو ذات الاسلوب الذي استخدمته عندما اقتحمت مستشفى الاندونيسي قبل أيام ومستشفى الشفاء أمس، وادعائها بوجود أنفاق ومحتجزين وأسرى إسرائيليين، لتبرير قصفها واقتحامها للمستشفيات. كما يلجأ الاحتلال للتضليل عندما يدعي أن حركات المقاومة الفلسطينية تتخذ من المدنيين دروع بشرية، لتبرر مجازرها بحق المدنيين الفلسطينيين.





ويستخدم الاحتلال أيضا التضليل للايقاع بافراد المقاومة الفلسطينية. فنشر الموقع الالكتروني للجيش الإسرائيلي قبل أيام خبراً يفيد بتعليق العمليات البرية في قطاع غزة، ثم قام بحذفه بعد ذلك، مدعياً بحدوث خطأ مطبعياً. وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها اعلام الاحتلال هذا التكتيك بهدف التضليل. وكان الاعلامي الاسرائيلي يعقوب كاتس قد اكد على استخدام الجيش لسياسة تضليل مبرمجة ومقصودة، مؤكدا على وجود فِرقةُ من الناطقين الإعلاميين باسم الجيش مهمتها تتمثل في مثل تلك الاعمال.





ويخفي الاعلام الاسرائيلي المعلومات في هذا الهجوم من أجل عدم توتير الجبهة الداخلية الاسرائيلية، ولاحباط الجبهة الداخلية الفلسطينية. فيخفي الاحتلال عدد قتلاه منذ هجومها الأخير على غزة، مدعياً انه لم تتجاوز الـ ٥٠ قتيلا بقليل. وتستخدم إسرائيل معلومات غير صحيحة وتشكك في معلومات أخرى، بهدف حجب التعاطف الدولي مع الفلسطينيين في هذا الهجوم. فظهر بايدن أمام اعين العالم ليشكك في أعداد الضحايا المدنيين من الفلسطينيين، الذين سقطوا في الاعتداءات الدموية وقصف المنزل فوق رؤوس ساكنيها، متبنياً الرواية الاسرائيلية، ومعتبرا أن ذلك "ثمن طبيعي للحرب". كما نشرت قنوات التلفزة العبرية الناطقة بلغات أخرى مقطع فيديو يشير إلى تزيف واصطناع الفلسطينيين لإصاباتهم في غزة في هذه الحرب، وهي في الحقيقة لقطات جاءت في تقرير، صدر في العام 2017 حول الحروب.







توصف الحالة التي يعيشها قطاع غزة وكذلك حال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر وفي الضفة الغربية من قبل مراقبين غربيين بأنها المرحلة الأكثر انتشاراً للاخبار الزائفة والمضللة، والتي تتناقلها وكالات الانباء الغربية والعربية ومنصات التواصل الاجتماعي وتروج لها، قبل التحقق من صحتها. ووصفت المديرة التنفيذية لقناة الـ بي بي سي البريطانية هذه الحالة الاعلامية الفريدة بأنها الأكثر استقطاباً. وعملت قناة الجزيرة بشكل خاص قدر استطاعتها في هذه الهجمة العسكرية العنيفة المنقطعة النظير

على غزة بتغطية الاحداث من داخل القطاع، رغم الصعوبات الجمة التي تواجهها، كما يواصل مراسلوها ونشطاء كثر بالتعاون معها إما بتغطية مباشرة من مواقع الاحداث أو عبر هواتفهم النقالة لاخراج الصورة الحقيقية للجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون. كما يعمل نشطاء فلسطينيون وغير فلسطينيين للترويج للمعلومات الحقيقية التي تخرج من غزة، لمواجهة الرواية الاسرائيلية الغربية.





لم تكتف الولايات المتحدة باظهار تعاطفها ودعمها المطلق لاسرائيل في هذا الهجوم الدموي على قطاع غزة، بل تعمدت أن تظهر كشريك لها، عندما قدمت الدعم المعنوي والسياسي والعسكري دون مواربة، تحت عنوان حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. تبنت الولايات المتحدة الرواية الاسرائيلية دون تدقيق أو تمحيص، وكانت مصدراً لترويجها على المستوى الغربي، حيث انتشرت تلك الروايات عبر أكبر وكالات الانباء والصحف والفضائيات الأميركية. ورغم انكشاف العديد من الحقائق بعد ذلك، وتصاعد الرأي العام العالمي والأميركي المؤيد للرواية الفلسطينية، وتزايد الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة نفسها، والتي خرجت بمئات آلاف الاميركيين دعماً لوقف الهجوم الاسرائيلي على غزة، وصدور العديد من البيانات والرسائل لعدد من المشرعين، ومسؤولين وموظفين في وزارة الخارجية والبيت الابيض والكونجرس ووكالات شبة حكومية، ناهيك عن استطلاعات الرأي التي تؤيد الغالبية فيها ذات التوجه، وتراجع مكانة بايدن الانتخابية أيضا. الا أن الموقف الأميركي ورغم كل تلك التطورات لم يتغير جوهرياً، وإن بات أكثر مرونة مقارنة بإسرائيل، حيث بات يدعو لهدنة مؤقته تسمح بتبادل عدد من المحتجزين، في ظل عدم تحقيق إسرائيل لحسم وانجاز ملموس في المعركة الدائرةحتى الآن. ورغم دعوة الولايات المتحدة لإسرائيل بتجنب استهداف المدنيين، الا أنها لا تزال تتبنى رواية الاحتلال، كما حدث قبل أيام فيما يتعلق بمستشفى الاندونيسي والشفاء، في تشجيع لاقتحامها، في ظل تبني الدولة العميقة في الولايات المتحدة وأروقة صنع القرار، ممثلة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، دعم وحماية إسرائيل بشكل مطلق.







يسعى التضليل الاعلامي الاسرائيلي المدعوم أميركيًا لتشويه صورة الواقع، واظهار هذه الهجوم بصورة حرب بين قوتين متعادلتين، بينما الواقع يتمثل في هجوم قوات عسكرية محتلة وتسيطر على كل مظاهر الحياة في قطاع غزة المحاصر، على قوات تحرر وطني عسكرية، باسلحة بسيطة ويدوية الصنع.

ويبدو أن الهجوم الاسرائيلي الاميركي الانتقامي على قطاع غزة الذي نشهده اليوم يتخطى الهدف المعلن بالقضاء على حركة حماس واسترجاع المحتجزين والأسرى، اذ أن عمليات التدمير الممنهج والقتل العشوائي، تؤكد على أن الهدف الاسترتيجي الأكبر هو ما تم الاعلان عنه في بداية هذه الهجمة حول تهجير الفلسطينيين، خصوصا أن الهجوم الاسرائيلي جاء في أعقاب عملية لحركة حماس وجهت صفعة للاحتلال كسرت هيبتها. وما أقدمت عليه سلطات الاحتلال في أعقاب هجوم حركة حماس ببث معلومات مضللة للعملية، بعدف حجب أي تعاطف مع الفلسطينيين، كان مقدمة لرد انتقامي عنيف. إن نتنياهوالذي يريد أن يحقق اختراقاً سياسياً، وحكومة اليمين الرامية لتعمق الرؤية الصهيونية، القائمة على قاعدة النقاء العرقي واحتقار الآخر والاستعمار المستدام، يفسر احتمالات جعل أهداف الهجوم الحالي أكثر طموحا.

إن وقف الهجوم أو وقف اطلاق للنار قضية جوهرية لإحباط مخططات أعداء الشعب الفلسطيني، والذي قد يصبح ممكناً في حال استمرار تكبد القوى الغازية لخسائر بشرية، وتأجج الرأي الإسرائيلي ضد الحرب، وتحرك الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من نفسها.