الاحتلال يعتقل 69 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، 69 مواطنا من مختلف محافظات الضفة.

فمن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنا، وهم: محمد الصوص، وياسر الصوص، وطارق الصوص، وأحمد أبو شخيدم، وبسام عيسى، وموسى لدادوة من قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام الله، ومنير العبد، وبليغ البرغوثي، ووطن البرغوثي، وأشرف البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وعواد بياتنة من قرية أبو قش شمال رام الله، ومعتز أبو شمالة من عمال قطاع غزة بعد مداهمة منزله في بلدة بيرزيت، كما اعتقلت 7 مواطنين من قرية المغير، وهم: ربحي أبو عليا، ومحمد أبو عليا، ونزار النعسان، ومشهور النعسان، وحمزة أبو عليا، وحمد أبو عليا، وفضل أبو عليا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 26 مواطنا، وهم: رامي محمود الرجوب، وسليم الرجوب، وأنس مفيد أبو زعنونة، وجهاد عبد العزيز الشحاتيت، وعدي إبراهيم الشراونة، وحسام أبو راس، ومفيد أنس حمدان، وأحمد سلامة أبو راس، وعبد الرحمن حمدان ونجليه قصي ومنيف، وإبراهيم عمايرة، وفراس وحسين اطبيش، وأمين الصوص، من دورا، واحمد نائل عصافرة، واحمد عيسى الزهور، ومهند هاشم الزهور، وزاهر محمود الزهور، وعارف خليل عصافرة، وعبد الرحمن محمد الزهور، ويونس اسماعيل الزهور، من بيت كاحل، وشادي عبد الله اغنيمات، ومحمود موسى مسالمة، من بلدتي صوريف وبيت عوا، وصدام النجار، ومحمد يونس مخامرة، من مسافر يطا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نضال مرعي من قرية كفر دان غرب جنين، واعتقلت كلا من: محمد وليد جوابرة، ومحمد ياسر الشيخ إبراهيم، والأشقاء هشام وهمام وحسام وعصام نبيل ذياب من بلدة كفر راعي.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم حسام صوان، وأنس بري، وبكر بري، وزيد بري، ونائل بري من بلدة اماتين، كما اعتقلت إسلام أمين الطويل وأدهم عز الدين الطويل من قرية فرعتا شرق المدينة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال إياد فؤاد حمامرة (20 عاما)، ومجد كمال زعول، ومصطفى مجاهد حمامرة، وزيد محمد سباتين من قرية حوسان، غرب بيت لحم.

ومن نابلس، اعتقلت محمد خلدون صبيح عودة من قرية قصرة جنوب نابلس، وهاني غالب ظاهر من ياصيد شمالا، والشابين: كرم غسان عويس، ونظمي عويس من قرية اللبن الشرقية جنوبا.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين شمس أبو حصين، وآدم حازم، في شارع عين السلطان بالمدينة.

ومن طوباس، اعتقلت المواطن سمير رجا أحمد الخطيب من مخيم الفارعة جنوبا.