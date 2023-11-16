الحديد والصلب تربح 28.3 مليون جنيه في الربع الأول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 38% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 28.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 20.56 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 69.89 مليون جنيه، مقابل 58.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 15.7 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال سبتمبر بلغت 15.69 مليون جنيه.
وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 32.43 ألف جنيه.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، توزيع 29.3 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 10 قروش للسهم عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي 2022- 2023.
وتبلغ حصة الشركة القابضة من توزيعات المساهمين نحو 24.2 مليون جنيه.
ارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 214.5% خلال العام المالي 2022-2023، لتصل 127.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 40.6 مليون جنيه في العام المقارن.
وزادت الإيرادات لتصل إلى 309.9 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.2 مليون جنيه في العام المقارن.
وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق مبيعات 30.1 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضحت الشركة أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت 30.1 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط 46.55 ألف جنيه.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
كما اعتمدت العمومية مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل والبالغة 91.85 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.
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