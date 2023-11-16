طلعت مصطفى تربح 2.69 مليار جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بنسبة 37% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.69 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.96 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات النشاط العقاري للشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 13.52 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.67 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد كشفت أنها ما زالت مستمرة من خلال شركاتها التابعة في إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة الفنادق التاريخية.
وقررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تتناول الخطوات التفصيلية للطروحات، عن وجود 5 عروض تنافست على حصة الـ30% من شركة ((إيجوتاك)) التي تم تأسيسها لتضم 7 فنادق تاريخية.
وتضم الشركة 7 فنادق هى ((ماريوت)) القاهرة، و((كتاراكت)) أسوان، و((مينا هاوس)) الهرم، و((وينتر بالاس)) الأقصر، و((سيسل)) الإسكندرية، و((موفنبيك)) أسوان، و((ألفنتين)) أسوان.
وأضاف التقرير، أن المتنافسين على تلك الحصة كلاً من صندوق جهاز قطر للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار، وعجلان وإخوانه، وجهاز أبوظبي للاستثمار، إلى جانب مجموعة طلعت مصطفى.
وتم الترسية على مجموعة طلعت مصطفى على أن يتم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المزمع بقيمة 705 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أنه في مايو 2023 تم تأهيل العرضين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وجهاز قطر للاستثمار، وتم التفاوض معهما لتحسين التقييم المادي، وتحسين صيغة الشراكة.
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