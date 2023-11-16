طلعت مصطفى تربح 2.69 مليار جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بنسبة 37% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.69 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.96 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات النشاط العقاري للشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 13.52 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.67 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد كشفت أنها ما زالت مستمرة من خلال شركاتها التابعة في إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة الفنادق التاريخية.

وقررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تتناول الخطوات التفصيلية للطروحات، عن وجود 5 عروض تنافست على حصة الـ30% من شركة ((إيجوتاك)) التي تم تأسيسها لتضم 7 فنادق تاريخية.

وتضم الشركة 7 فنادق هى ((ماريوت)) القاهرة، و((كتاراكت)) أسوان، و((مينا هاوس)) الهرم، و((وينتر بالاس)) الأقصر، و((سيسل)) الإسكندرية، و((موفنبيك)) أسوان، و((ألفنتين)) أسوان.

وأضاف التقرير، أن المتنافسين على تلك الحصة كلاً من صندوق جهاز قطر للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار، وعجلان وإخوانه، وجهاز أبوظبي للاستثمار، إلى جانب مجموعة طلعت مصطفى.

وتم الترسية على مجموعة طلعت مصطفى على أن يتم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المزمع بقيمة 705 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه في مايو 2023 تم تأهيل العرضين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وجهاز قطر للاستثمار، وتم التفاوض معهما لتحسين التقييم المادي، وتحسين صيغة الشراكة.