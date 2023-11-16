مبيعات طلعت مصطفى تقفز 189% فى أول 9 أشهر من 2023 وتتجاوز 60 مليار جنيه - جريدة البورصة

حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية تعاقدية بقيمة 93.14 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى.

وقالت المجموعة، فى بيان، إن نتائج أعمالها فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى“غير مسبوقة، مشيرة إلى مبيعات عقارية تعاقدية بـ93.14 مليار جنيه، منها مبيعات تخص شركات المجموعة بـ60.66 مليار جنيه.

وفاقت هذه المبيعات، مبيعات اعتبرتها المجموعة قياسية في الفترة نفسها من العام الماضى بـ21 مليار جنيه، ليبلغ معدل نمو مبيعات شركات المجموعة 189%.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، إن أرباحها ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 18.4 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من 2023 بنمو 32% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لدى مجموعة طلعت مصطفى 123 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ70 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.