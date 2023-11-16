Thursday, 16 November 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبيعات طلعت مصطفى تقفز 189% فى أول 9 أشهر من 2023 وتتجاوز 60 مليار جنيه - جريدة البورصة

11/16/2023 4:01:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) 123 مليار جنيه رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لدى المجموعة بنهاية سبتمبر الماضى

حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية تعاقدية بقيمة 93.14 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى.

وقالت المجموعة، فى بيان، إن نتائج أعمالها فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى“غير مسبوقة، مشيرة إلى مبيعات عقارية تعاقدية بـ93.14 مليار جنيه، منها مبيعات تخص شركات المجموعة بـ60.66 مليار جنيه.

وفاقت هذه المبيعات، مبيعات اعتبرتها المجموعة قياسية في الفترة نفسها من العام الماضى بـ21 مليار جنيه، ليبلغ معدل نمو مبيعات شركات المجموعة 189%.

اقرأ أيضا:“طلعت مصطفى” تطلق مدينة“بنان” فى الرياض بالشراكة مع“الوطنية للإسكان”

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، إن أرباحها ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 18.4 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من 2023 بنمو 32% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لدى مجموعة طلعت مصطفى 123 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ70 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

MENAFN16112023000202011048ID1107436881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث