(MENAFN
) ذكرت خدمة الإحصاء الروسية في وقت متأخر من يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر, أن النمو السنوي للاقتصاد الروسي ارتفع إلى 5.5 في المئة في الربع الثالث، مما يشير إلى أسرع وتيرة نمو في أكثر من عقد. وقد تجاوز هذا الارتفاع الملحوظ التوقعات وتجاوز معدل النمو في الربع السابق البالغ 4.9 في المئة. يأتي هذا الارتفاع الاقتصادي الملحوظ على الرغم من العقوبات الغربية الفريدة المفروضة بسبب الصراع في أوكرانيا، مما يشير إلى قوة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي.
كما مكن النمو والطلب المتزايد للمستهلك في روسيا، بدعم من إنفاق الحكومة الكبير مختلف الصناعات، بما في ذلك البنوك وشركات صناعة السيارات وشركات الطيران، من التكيف وفي بعض الحالات، الازدهار. تظهر هذه القدرة على التكيف والصمود تحديات التوقعات الخاصة بالعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تستهدف الاقتصاد الروسي.
كذلك لا يظهر التعافي الاقتصادي فقط قدرة الصناعات الروسية على التكيف ولكنه يبرز أيضًا حدود العقوبات المفروضة. وهذا يتناقض مع النية الأولية التي أعرب عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد بأن العقوبات تهدف إلى التأثير بشكل كبير على اقتصاد روسيا وتشويه قيمة الروبل ردًا على النزاع في أوكرانيا الذي نشب في فبراير من العام الماضي.
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